Alloggi di edilizia residenziale pubblica. Pubblicato il bando per la graduatoria

Pubblicato il bando per la graduatoria di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Tra i criteri determinanti, Isee, disagio sociale, presenza continuativa nel territorio

E’ disponibile il bando di concorso per formare la graduatoria degli aspiranti assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica che si rendono periodicamente disponibili. Il bando ha carattere generale e non integrativo, dunque anche chi ha partecipato al precedente, se interessato all’assegnazione, dovrà rinnovare l’istanza. Il bando starà aperto 60 giorni fino al 24 dicembre 2024. La modalità di presentazione è esclusivamente online.

È necessario che il richiedente abbia l’identità digitale (spid, cns, cie) e in caso un cittadino ne fosse sfornito potrà recarsi al ‘Punto Digitale Facile’ di piazza Fanfani per attivarla previo appuntamento online su agendadigitale.comune.arezzo.it o telefonando al 0575377760 o arezzodigitaleomune.arezzo.it. Per assistenza sull’invio della domanda online e compilazione del modulo, è possibile rivolgersi allo Sportello Unico. "Grazie a un lavoro di sinergia tra l’ufficio politiche abitative e Arezzo Casa, non ci sono immobili non utilizzati ma subito resi disponibili per nuove assegnazioni" dice l’assessore Monica Manneschi.