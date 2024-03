Allevamento, Veneri: "La Chianina eccellenza toscana da salvaguardare”

Arezzo, 14 marzo 2024 – E' stata approvata all'unanimità dell’assemblea la mozione proposta dal Consigliere regionale di Fratelli d'Italia Gabriele Veneri ed emendata dalla maggioranza che ne ha condiviso i principi, che evidenzia tutte le problematiche che stanno mettendo a serio rischio il proseguimento dell'attività degli allevatori della chianina, carne pregiata che proviene dai territori di Arezzo e Siena e che comporta un disciplinare molto complesso per rispettare i canoni dell'IGP di cui fa parte questo prodotto.

"Prendo atto con soddisfazione che questo tema è stato condiviso dalla maggioranza, che ha presentato un importante emendamento che riguarda anche l'integrazione del decreto ministeriale sul Fondo Sovranità Alimentare - commenta il primo firmatario della mozione - La votazione unanime è un’importante risposta che l'istituzione rivolge alla richiesta di aiuto di allevatori e di tutta la filiera.

Ringrazio la sensibilità della maggioranza e anche le parole che hanno accompagnato la condivisione del provvedimento: ancora una volta è dimostrato che se si lavora insieme e in maniera costruttiva, le istituzioni raggiungono risultati importanti.

Da tempo stanno calando, anche del 20%, i consumi di questo prezioso alimento, che per arrivare sulle tavole necessita di una lunga frollatura e di procedure particolari che non sempre i supermercati sono in grado di garantire - ha spiegato il Consigliere regionale Veneri illustrando in aula la mozione - Gli allevatori fanno sempre più fatica, anche a causa di prezzi di acquisto che stanno scendendo e dell'aumento vertiginoso dei costi.

Tutto questo mette a repentaglio una filiera tutta toscana, con il rischio della sparizione di questa razza particolare e autoctona, che oggi conta circa 4600 esemplari". La mozione si conclude con le richieste che Gabriele Veneri rivolge alla Giunta Regionale, partendo da una presa in carico chiara ed efficace del problema e dalla creazione di una serie di ulteriori provvedimenti volti al mantenimento della continuità produttiva del comparto della chianina, uno dei fiori all'occhiello di tutto il settore agroalimentare regionale.

"Il problema deve essere affrontato con tempestività ed efficacia - conclude il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Gabriele Veneri - cominciando con l'attivazione di tavoli di confronto con allevatori, produttori e grande distribuzione, avviando un'operazione di promozione anche dal punto di vista sociale e culturale sulle qualità della carne chianina".

La parte della mozione di Veneri che impegna la Giunta Regionale riguarda essenzialmente questi punti: - porre la massima attenzione a questo tema ed elaborare una strategia urgente per tutelare occupazione e produzione; - aprire tempestivamente un tavolo di confronto con gli allevatori ed i produttori di chianina per salvare il comparto, con l’obiettivo principale di creare una filiera di qualità dall’allevatore al consumatore; - confrontarsi con la grande distribuzione regionale, con le associazioni di categoria e con gli allevatori del comparto per risolvere le problematiche relative al processo produttivo e conservativo della chianina, come ad esempio la macellazione e la frollatura; - sostenere campagne di sensibilizzazione e promozione, di corretta informazione e di valorizzazione di questa pregiata carne, simbolo di toscanità; - supportare le proposte di modifica al D.M.

“Criteri e modalità di attuazione del fondo per la sovranità alimentare”, così come avanzate dal “Consorzio di tutela del vitellone bianco dell’Italia centrale IGP” per la salvaguardia delle produzioni zootecniche di qualità, specialmente nelle aree interne ed appenniniche a rischio di abbandono.