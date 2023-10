Alla fiera lineapelle di Milano connubio di successo tra artigianato e moda

Arezzo, 6 ottobre 2023 – L'imprenditore valdarnese Rudi Migliorini ha collaborato con il giovane stilista Anton Giulio Grande in occasione della fiera Lineapelle di Milano.

Una collaborazione nata da lontano, durante il periodo pandemico, quando Migliorini ha partecipato alla fiera HOAS di Torino nel novembre 2021. Da lì è nato il sodalizio con Grande, i due imprenditori sono rimasti in contatto, fino alla decisione di collaborare assieme all’evento Lineapelle Designers Edition che si è tenuto a Milano dal 19 al 21 settembre scorsi.

Un evento di prestigio, che ha dato nuova linfa ad un sodalizio artistico sempre più consolidato. Proiettando lo sguardo verso il futuro, Rudi Migliorini riflette: “Vogliamo restare dei façonisti al servizio della moda, ma mi piace sottolineare che, sebbene operiamo dietro le quinte, come formiche operaie, contribuiamo in modo significativo alla creazione del made in Italy e al successo della moda e fa estremamente piacere quando questo ci viene riconosciuto.

Ovviamente il mio pensiero va alle mie collaboratrici del laboratorio, alcune delle quali in azienda da oltre vent'anni, al reparto grafico e all'ufficio di Elisa Taddei che hanno reso possibile questo evento. Essere radicati nel cuore del Valdarno, una terra intrisa di storia e tradizione nel settore della moda, è un valore inestimabile”.

I dati del recente rapporto Irpet sull'occupazione presentato nella sede CNA Valdarno confermano che la moda rappresenta un settore cruciale dell'economia valdarnese. Migliorini conclude con un auspicio: “Mi auguro che possiamo unire le maestranze, creare una rete solida e mostrare al mercato della moda specialmente nel segmento lusso, ciò che di straordinario possiamo offrire, alimentando una crescita collettiva che rivestirebbe un'importanza fondamentale per l'intera filiera”.

Questa eccezionale collaborazione tra Rudi Migliorini e Anton Giulio Grande rappresenta un esempio vivido di come l'artigianato e la moda possano prosperare quando le menti creative e le abilità artigianali si uniscono per creare opere straordinarie.

CNA è orgogliosa di sostenere e promuovere iniziative innovative come questa, dimostrando il proprio impegno nel favorire il successo delle imprese associate e nell'incrementare il benessere dell'intera comunità.