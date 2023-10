Alla Cittadella della Pace il premio De Sanctis per i diritti umani

Nuovo riconoscimento a Rondine Cittadella della Pace, insignita dalla Corte Suprema di Cassazione del premio De Sanctis per i diritti umani. "La giuria ha considerato Rondine ed il suo originale metodo di risoluzione del conflitto che implica che le persone, riconoscendosi nel reciproco rispetto e dignità, siano perciò capaci di ascoltare e di dialogare, un efficace strumento per perseguire l‘obiettivo della tutela effettiva dei diritti umani in ambito internazionale".