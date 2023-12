Albero sull’auto: paura per il conducente

AREZZO

Si è salvato per miracolo l’automobilista che nella tarda mattinata di ieri si trovava all’interno del suo veicolo parcheggiato a quanto pare sopra un marciapiede in viale

Santa Margherita quando, a causa del forte vento, una pianta di notevoli dimensioni è caduta proprio sopra il mezzo (nella foto dei vigili del fuoco

di Arezzo). A questo punto è scattato l’allarme e sul posto sono giunte squadre dei vigili del fuoco del distaccamento aretino: i pompieri hanno provveduto a liberare l’auto dai rami e, quindi, mettere in sicurezza il conducente che è uscito senza subìre ferite. Il forte vento che ha spirato dalla scorsa notte ha provocato altri disagi nel territorio, anche quello della provincia. Sono stati soprattutto alcuni rami ma pure piante intere a cadere nelle sedi stradali. Il fatto più grave quello già descritto in viale Santa Margherita dove tra l’altro il traffico è stato interrotto per permettere i soccorsi delle forze dell’ordine.

I vigili del fuoco, ai margini del loro intervento, hanno poi provveduto alla rimozione della pianta per poter ripristinare la normale viabilità.

Sul posto anche la Polizia municipale e il personale sanitario del 118 che ha prestato le prime cure e comunque non si è reso necessario il ricovero.

Anche l’improvvisa grandinata in città subito dopo mezzogiorno ha creato non pochi disagi in centro, dove – come è noto – sono in programma eventi natalizi di assoluto richiamo.

A risentirne è stato soprattutto il traffico nel centro con la viabilità verso il raccordo autostradale; problemi anche per i gazebo della Fiera Antiquaria e dei mercatini, pur se l’ondata di maltempo tra vento e grandine si è

fortunatamente risolta in pochi minuti senza procurare ulteriori danni; d’altra parte le previsioni del tempo ieri in Toscana avevano annunciato situazioni di pericolo in varie zone.