Albero cade sulla Due Mari. I danni causati dal maltempo. Rallentamenti verso Le Ville

Una pianta caduta sulla superstrada: questa la "sorpresa" di prima mattina nella quale ieri si sono imbattuti automobilisti e camionisti che percorrevano il breve tratto di E78 in direzione della Valtiberina. Poco dopo lo svincolo di Palazzo del Pero e proprio qualche metro prima dell’ingresso nella galleria, un’acacia si era piegata sotto l’effetto del vento, finendo sull’asfalto e occupando le corsie di emergenza e marcia normale, con gli ultimi rami che avevano ristretto anche quella del sorpasso. L’unica fortuna, non certo indifferente, è stata quella che nel momento in cui la pianta si è riversata sulla carreggiata non transitava alcun veicolo: ciò induce a pensare che il fatto si sia verificato intorno alle 6.30-7. Il disagio provocato è stato per circa un’ora il rallentamento del flusso proveniente da Arezzo, senza però la necessità di istituzione dell’uscita obbligatoria a Palazzo del Pero, perché comunque un minimo di varco libero era rimasto. Dal capoluogo di provincia è arrivata sul posto una squadra dei vigili del fuoco, che ha provveduto alla rimozione della pianta, mentre all’altezza dello svincolo era operativo anche il personale dell’Anas, che si occupava preventivamente degli utenti al volante. Un imprevisto di lieve entità, legato comunque al maltempo che imperversa oramai da qualche settimana con pause più o meno prolungate. Un mese fa, durante un violento acquazzone che si era abbattuto nella zona di Pieve Santo Stefano, un’altra pianta era caduta (sempre quando la strada era sgombera), ma in quel caso aveva ostruito la circolazione lungo la provinciale 77 – ex statale Tiberina 3 bis – nelle vicinanze della località di Baldignano.

C.R.