Alberi per l’aria pulita. Ecco il bosco urbano che assorbe i gas nocivi

Non un semplice parco, ma un vero e proprio bosco attaccato al centro storico di Bibbiena. Un polmone verde che assorbe ogni anno 170 mila chilogrammi di anidride carbonica, ovvero quanto emettono 850 voli Roma-Parigi o 50 auto in un anno. L’amministrazione comunale ha investito nel bosco di Casina 20 mila euro per restituirlo nella forma attuale ai cittadini. Ma ci sono tanti altri progetti. "Vogliamo far diventare il Bosco di Casina un’aula a cielo aperto - dice l’assessore all’ambiente Daniele Bronchi - per promuovere una nuova cultura ambientale legata alla conoscenza degli alberi. Presto creeremo un preciso progetto su questo". Tante idee per potenziare e tutelare questo insolito polmone verde che ospita circa 1000 piante su una superficie di 2 ettari. "Questo piccolo bosco - spiega Bronchi - permette di assorbire un’importante quantità di anidride carbonica e restituire all’ambiente ossigeno grazie al processo di fotosintesi clorofilliana tipico delle piante. In tutto 170 chilogrammi di anidride carbonica, ovvero la quantità equivalente di 850 voli Roma-Parigi o di quanto emettono 50 auto in un anno. Dati presi da fonti Istat. Al di là di questa importante funzione, resta anche il fatto che avere un’area come questa sotto casa consente alle persone di staccare dalla routine, di vivere una parentesi di frescura in estate, momenti di relax durante l’inverno e anche occasioni di socialità". Un’area nella quale l’amministrazione ha investito oltre 20mila euro. Sono stati ripristinati tutti i vialetti interni, posizionate nuove panchine e cestini e messi cancelli agli accessi per consentire la chiusura notturna dell’area stessa. Inoltre sono stati realizzati e collocati in varie parti del bosco urbano 40 cartelli didattici sulle piante che tutti potranno conoscere da vicino e sulla piccola fauna che popola queste polmone verde di due ettari e mezzo che collega Bibbiena Stazione al centro storico. Il bosco urbano di Bibbiena rappresenta anche un autentico collegamento con la natura incontaminata del Parco nazionale delle foreste casentinesi, che ha anche materialmente sostenuto questo intervento di ripristino complessivo. Altri 30 alberi sono stati piantati in occasione della festa del papà. Piante da frutto di varietà autoctone acquistate dallo storico Vivaio di Cerreta. "La festa del papà mette a confronto le generazioni - commenta l’assessore Bronchi - e in qualche modo rappresenta il passaggio di un’eredità: i padri che passano ai figli la cura del pianeta. Il bosco è il nostro migliore alleato e noi dobbiamo salvaguardarlo partendo dalla sua conoscenza. Oggi questa conoscenza è poco diffusa tra i bambini per questo il Bosco di Casina lo vediamo anche come una possibile grande aula a disposizione delle scuole".