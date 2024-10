Al via la stagione concertistica con il maestro Primo Oliva

Domani al via a Montevarchi la stagione concertistica di musica classica al Centro pastorale Guido Guerra, sotto la direzione artistica del maestro Primo Oliva. Il primo appuntamento vedrà la presenza di Oliva al pianoforte e di Paolo Zampini al flauto in un concerto in programma alle 16:30.

La rassegna proseguirà poi il 10 novembre con il Kaleido Duo: Raffaele Bartolini al clarinetto e Giannino Fassetta alla fisarmonica. Si prosegue poi il 24 novembre con il Trio Rospigliosi composto da Rieko Okuma al flauto, Mattia Dugheri alla chitarra e Luca Torrigiani al pianoforte. Si apre poi il mese di dicembre con due appuntamenti. Il primo l’8, festa dell’Immacolata. con il concerto dei Giovani Pianisti, l’altro il 20 dicembre, quando si terrà il tradizionale concerto di Natale, questa volta nella Chiesa della Collegiata alle 21,15.

A esibirsi la Polifonica San Lorenzo diretta da Luigi Rossi. Il 2025 si aprirà il 12 gennaio al "Guido Guerra", in orario pomeridiano, con "I Fiati di Milano": Giuseppe Lo Preiato all’oboe, Raffaele Bertolini al clarinetto e Fausto Polloni al fagotto.

La rassegna andrà avanti fino al 13 aprile, quando si concluderà con il Concerto di Primavera. L’ingresso a tutti gli eventi è gratuito. Si tratta di un appuntamento ormai tradizionale, portato avanti in prima persona dal maestro Primo Oliva. Diplomatosi al Conservatorio Cherubini di Firenze sotto la guida dei maestri Scarpini e Rosati, Oliva ha intrapreso la carriera concertistica sia come solista che come collaboratore di gruppi e di attori di teatro quali Arnoldo Foa e Nando Gazzolo. Ha tenuto concerti in Europa e negli Stati Uniti. Il cartellone è stato predisposto grazie all’aiuto di una serie di sponsor e all’appoggio di Don Claudio Brandi della Parrocchia della Collegiata, che ha messo a disposizione il Centro Pastorale, dove un tempo sorgeva l’ex cinema Guido Guerra.

Marco Corsi