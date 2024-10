Al via la raccolta delle olive: "La siccità ha limitato crescita e maturazione"

Salvi dalla mosca, ma la siccità ha messo a dura prova la crescita delle olive. A fare il punto sulla produzione dell’olio a Cortona ci pensano i tecnici delle associazioni Cia, Confagricoltura e Coldiretti che, insieme all’amministrazione comunale, ormai da 5 anni, svolgono un monitoraggio della mosca dell’olivo nelle aziende ubicate nel Comune di Cortona e scelte secondo criteri di rappresentatività territoriale (16 postazioni in 15 aziende). Monitoraggio, per altro, che si è appena concluso. "La peculiarità principale di quest’anno e che ha caratterizzato un po’ tutta l’estate - – spiegano i tecnici - sono state le alte temperature e l’assenza di piogge che si è protratta per tutto il periodo estivo fino al mese di settembre. Questa condizione climatica, se da una parte ha praticamente bloccato il proliferare della mosca (l’attività di questo fitofago trova il suo ambiente ottimale con temperature tra i 23 e i 26° e un’umidità relativa dell’aria oltre il 60%) e favorito anche l’attenuazione di ulteriori possibili problemi dovuti sia ad altri fitofagi che a malattie fungine, dall’altro ha messo in serie difficoltà molti oliveti. Infatti le olive hanno sofferto la siccità con conseguente crescita stentata o addirittura cascola delle stesse drupe, un fenomeno che si è accentuato nei terreni meno profondi o con esposizioni sfavorevoli". Le piogge di settembre hanno, però, ridato vita agli oliveti e fatto sì che le olive, almeno quelle rimaste ancora sulle piante, potessero ingrossarsi e tornare alla normalità.

Tuttavia l’effetto della siccità e delle alte temperature estive sono arrivate alla fine di settembre in ritardo rispetto alla maturazione. "Per questo – spiegano ancora i tecnici - è necessario porre molta attenzione alla raccolta che non va fatta anticipando troppo per evitare rese basse e qualità dell’olio minore. Il consiglio è di osservare attentamente il grado di maturazione effettiva delle olive che devono essere per la maggior parte invaiate con il caratteristico cambiamento di colore delle stesse dal verde al giallo/nero". Intanto l’amministrazione è pronta a festeggiare e celebrare la stagione della raccolta delle olive. Domenica tornerà la "Camminata fra gli olivi", appuntamento che si tiene in tutte le realtà che aderiscono alle "Città dell’Olio". Per Cortona è la seconda edizione dell’iniziativa. Quest’anno sarà valorizzata un’altra parte del territorio e del patrimonio olivicolo cortonese. L’appuntamento è alle 9,30 alla chiesa di San Marco in Villa, la destinazione è il frantoio Salvadori che si trova in località Renaia.