Al via la campagna abbonamenti della stagione teatrale al Signorelli

La campagna abbonamenti per il cartellone di prosa del Signorelli è aperta. Dopo la fase dedicata ai rinnovi, adesso tutti coloro che desiderano prendere parte agli spettacolo possono prenotarsi. Ci sarà tempo fino al 17 ottobre recandosi dalle 9.30 alle 12.30 al Teatro Signorelli in piazza Signorelli. A partire dal 18 ottobre, si aprirà la possibilità di acquistare anche i biglietti per i singoli spettacoli sia attraverso il ticket office on line (teatrosignorelli.itbiglietti) sia fisicamente alla biglietteria del teatro. Al momento gli organizzatori segnalano un altissimo livello di adesione nella fase delle prelazioni degli abbonamenti. "Segno di grande attenzione da parte degli affezionati e del pubblico in generale, altre che merito di un programma interessante", commentano. Guanciale, Montanari, Solfrizzi,Natoli, Bisio ed Ozpetek sono solo alcuni dei nomi della stagione teatrale in partenza. Il via alla stagione di prosa è fissato per il 19 ottobre proprio con Lino Guanciale e Francesco Montanari in "L’uomo più crudele del mondo" scritto e diretto da Davide Sacco.