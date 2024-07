Al via la campagna abbonamenti del Montevarchi

Arezzo, 29 luglio 2024 – Sotto un'unica Aquila. #Insieme siamo più forti. È questo lo slogan che ha scelto il Montevarchi Calcio per lanciare la campagna abbonamenti 2024-2025 , presentato venerdi era allo stadio Gastone Brilli Peri. La campagna apre ufficialmente oggi e le tessere saranno valide per 16 partite. Ci sono tre tipi di promozioni: la Fidelity, riservata a coloro che erano in possesso dell'abbonamento intero per la stagione scorsa e che potranno usufruire di uno sconto se sottoscriveranno la nuova tessera entro le ore 23:59 del 4 agosto prossimo.

C'è poi la Promo riservata alle donne, ai ragazzi dai 13 ai 18 anni e agli over 65. E poi l'abbonamento Fidelity+Promo, rivolto alle donne, ai ragazzi dai 13 ai 18 anni e agli over 65 in possesso dell' Abbonamento per la stagione 2023-2024. Anche in questo caso le agevolazioni saranno valide se la tessera sarà sottoscritta entro il 4 agosto. C'è infine il ridotto riservato ai disabili. Gli abbonamenti saranno acquistabili on-line su biglietti Ciao, al bar della stazione e alla tabaccheria Marisa.