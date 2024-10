Al via il Valdambra Trail

Arezzo, 10 ottobre 2024 – È stata presentata ieri, presso il comune di Bucine, la settima edizione della Valdambra Trail, l’evento sportivo dedicato alla corsa che si terrà dall’11 al 13 ottobre a Badia Agnano. Oltre alle sei gare in programma - Plus Ultra Trail di 105 km, Ultra Trail di 51 km, Trail di 29 km, Walk Trail di 29 km, Short Trail di 14 km e Walk Easy Trail di 14 km – l’evento promuove la collaborazione, l’inclusività e la scoperta dei borghi della vallata. L'iniziativa “Sport e inclusività”, che si svolgerà presso il teatro di Ambra, coinvolgerà ragazzi con disabilità che racconteranno le loro esperienze sportive. Ci sarà poi il “Corripuliamo” che è l’attività dedicata ai bambini che ripuliranno i sentieri del bosco e, infine, “Camminando con gusto”, un’esperienza che prevede una camminata di 10 km con soste enogastronomiche. Quest’anno, inoltre, è prevista un’altra importante iniziativa, ovvero una raccolta fondi per il Meyer che andrà a coprire le spese per gli arti artificiali per i bambini che vivono in zone di guerra. “Valdambra Trail” è organizzato dall’Associazione gruppo Ricerche Storiche di Badia Agnano, con la partecipazione di ASD WeLoveInsulina Team. L’evento è diventato un appuntamento fisso per il comune di Bucine e per gli altri comuni – tra cui Montevarchi, Laterina-Pergine, Civitella in Val di Chiana e Gaiole – che ospitano alcuni tratti dei percorsi previsti dalle gare. “Per noi la Valdambra Trail più che una corsa è un evento vero e proprio – dice Alessio Cardini, presidente dell’Associazione Gruppo Ricerche Storiche di Badia Agnano. - Lo dimostra il programma di questa settima edizione che, oltre ai classici sei percorsi in gara, prevede anche iniziative parallele. Quest’anno, inoltre, abbiamo intrapreso un’altra iniziativa molto importante, in collaborazione con un circuito di cui facciamo parte, ovvero Appennini Trail Series, che prevede per ogni gara il versamento di 1 euro a partecipante al Meyer”.

"Questa è un’iniziativa che ci sta particolarmente a cuore, perché con questi soldi verranno coperte le spese per gli arti artificiali per i bambini che vivono in paesi di guerra. Ci tengo a specificare – ha concluso Alessio Cardini – che i tracciati, che sono gli stessi dello scorso anno, prevedono anche camminate di una decina di chilometri, adatte a tutti, intervallate da momenti di ristoro e di degustazione di prodotti del territorio. Infine, consentitemi di ringraziare tutte le Proloco della Valdambra, l’Associazione Carabinieri, la Misericordia e la Protezione civile che rendono possibile l’organizzazione di un evento di tale portata.” “Siamo fieri di ospitare, insieme ai comuni di Civitella, Gaiole, Laterina-Pergine e Montevarchi, la nuova edizione della Valdambra Trail – afferma Paolo Nannini, sindaco di Bucine. Un evento di respiro nazionale, che ad oggi conta già oltre seicento iscritti e che rappresenta uno degli appuntamenti più importanti del nostro territorio. Credo che il successo di tale manifestazione consista nella sua formula, che unisce a percorsi adatti a tutti, il fascino unico dei luoghi coinvolti. Per noi – ha concluso Paolo Nannini – la Valdambra Trail rappresenta l’ennesima iniziativa che mira a valorizzare il nostro territorio e che dimostra la capacità organizzativa dell’Associazione Gruppo Ricerche Storiche di Badia Agnano e di tutte le altre associazioni che si impegnano per la riuscita dell’evento. Un grazie è rivolto anche agli altri comuni che collaborano con noi nell’organizzazione della Valdambra Trail, che riconfermano come la sinergia rappresenti la strada migliore per la valorizzazione del nostro territorio.”