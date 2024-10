Al San Donato open day contro il tumore al seno: "Facciamo prevenzione"

Domani al San Donato è il giorno dell’open day informativo per sensibilizzare le donne sull’importanza della prevenzione nella lotta contro il tumore al seno. L’incontro nell’unità operativa dipartimentale di senologia, dalle 9 alle 12. "La prevenzione è fondamentale per ridurre la mortalità del tumore al seno e ottenere una migliore qualità di vita. Per le donne fra i 45 e i 74 anni si raccomanda l’adesione allo screening mammografico" – spiega Giovanni Angiolucci (nella foto) direttore diagnostica senologica.