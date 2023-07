Al Prato torna il tandem di Sanremo Coma Cose e Baustelle sul palco In quattromila alla serata "cult"

di Gloria Peruzzi

Baustelle e Coma Cose tornano insieme stasera, dopo il duetto di Sanremo. ma ciascuno con il proprio show, al MenGo Music Fest di Arezzo nella prima delle serate a pagamento del festival che sta registrando un record di presenze fin dai primi giorni. Quattromila a ieri i tagliandi venduti. "Suonare con i Baustelle è un sogno che si avvera", avevano detto Coma Cose, prima della performance sanremese, chi può dire se resisteranno alla tentazione di condividere ancora una volta il palco. Di certo c’è che la musica al Prato di Arezzo, stasera comincerà alle 19.15 con i Flame Parade, band dalle radici nei canyon del Valdarno e lo sguardo rivolto verso le migliori produzioni internazionali che, a distanza di pochi anni si ripresentano al festival con il nuovo, ispiratissimo album "Cannibal Dreams".

Continuerà con Fausto Lama e California, in arte Coma Cose, che tornano al Mengo dopo cinque anni. Nel 2018 arrivarono al festival sulla scia del successo virale ottenuto solo con i video di tre, quattro brani, ma senza nessun album inciso. Lo stesso Pau dei Negrita, nel backstage, li esortò ad inciderlo perchè ne aveva già notato l’ispirazione. Da allora, di album ce ne sono stati tre e, in mezzo, c’è stata pure una crisi sentimentale per fortuna risolta.

Trovando "Un meraviglioso modo per salvarsi" tanto per citare il titolo del loro più recente album, quello che stanno portando in tour in questi mesi estivi.

Pure per la band nata a Montepulciano, i Baustelle, si può parlare di ritorni e in più sensi. Intanto quello che li ha visti spesso protagonisti dei festival aretini a cominciare da Arezzo Wave agli esordi della loro carriera: frequentavano Arezzo anche per gli acquisti da Vieri Dischi, in cerca di nuove ispirazioni o semplicemente perchè un tempo il negozio era un luogo sacro di incontro tra musicisti.

Ritorno, soprattutto perchè, dopo una pausa di 5 anni e vari progetti personali, Francesco Bianconi, Rachele Bastreghi e Claudio Brasini, hanno inciso "Elvis", il nuovo album: "Ci siamo detti che l’unico modo per tornare era tornare in una forma sincera, diretta, vera, tornare come se dovessimo ricominciare da capo. Tornare alle origini, al suonare in sala prove, tornare persone che suonano insieme. E così è stato. Elvis è una rifondazione". Un disco che tocca territori nuovi per la band toscana, entrando in una matrice americana fatta di strutture blues, soul, rock and roll, boogie: "Siamo elettrizzati all’idea di portare nei festival questi concerti che sono sempre più suonati, diretti, più rock and roll, rhytm and blues".

Sul palco saranno accompagnati da musicisti esperti e capaci di maneggiare la materia del rock and roll, ossia Alberto Bazzoli (tastiere), Lorenzo Fornabaio (chitarra elettrica), Julie Ant (batteria) e Milo Scaglioni (basso). Infine, l’aftershow dei Motel Connection al Prato concluderà la quarta serata del festival.

Mentre cresce l’attesa per il concerto di Salmo, rapper italiano noto per il suo stile unico e provocatorio, la sua presenza scenica magnetica lo hanno reso una figura iconica nella scena hip hop italiana conquistando un vasto seguito di fan che affolleranno anche il Prato di Arezzo domani, sabato 8 luglio.