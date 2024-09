Al chiaro di luna. Un viaggio poetico per violino e pianoforte

Va avanti la IV edizione di Lucignano Music Festival. Stasera l’appuntamento sarà alle 21 nella Chiesa di San Francesco con Al chiaro di luna, Un viaggio poetico per violino & pianoforte. Saranno eseguite musiche di Gibbs, Maier, de Sarasate, Debussy con Christian Joseph Saccon, al violino e Massimiliano Génot, al pianoforte. Domani sabato 28 settembre il gran finale con il Concerto di chiusura alla Chiesa di San Francesco. Appuntamento alle 18 con il concerto e le musiche di Shostakovich e Dvorak con Irene Abrigo, al violino; Jürg Dähler, alla viola; Patrick Demenga, al violoncello e Hiroko Sakagami, al pianoforte. E alle 20,45 si svolgerà la Cena tradizionale toscana con gli artisti presso La Tavernett. Non solo. Fino a domani sabato 28 settembre ci sarà Paganini: The Mystery Room unp rogetto in residenza. Meeting point in Piazza San Francesco per il gioco guidato interattivo "escape room" su Niccolò Paganini della durata e 1 ora e adatto a un massimo di 30 persone per sessione in italiano e inglese. Le sessioni si svolgeranno oggi venerdì 27 alle 17 e alle 18,30 e domani sabato 28 alle 10,30 e alle 12.