"Al centro della musica 2024". Sfida tra talenti

Un concorso musicale per scoprire i talenti vocali della città di Arezzo. Stasera dalle 21.30, il circolo di Santa Firmina ospiterà la finale della rassegna "Al centro della musica 2024" che, giunta alla quindicesima edizione, vedrà sei concorrenti alternarsi nell’interpretazione di successi senza tempo o di brani originali che verranno poi valutati da una doppia giuria qualificata e popolare per arrivare a individuare il vincitore.

L’evento, a ingresso libero e gratuito, è stato ideato e organizzato da Carlo Crulli con la volontà di riservare un palcoscenico esclusivamente a cantanti amatoriali o ad appassionati di canto per valorizzare le loro potenzialità, per offrire l’opportunità di esibirsi di fronte a un pubblico e per fornire un trampolino di lancio per un’eventuale futura carriera in ambito artistico.

"Al centro della musica 2024", condotto da Claudio Brunetti, ha proposto un’edizione tutta al femminile dove a sfidarsi sono state Serena Baglioni, Erminia Crulli, Nicoletta Franchini, Claudia Rosadi, Linda Rossi e Alessandra Sgrevi. Nelle prime tre serate ogni partecipante è stata messa alla prova tra pop e tormentoni, la vincitrice sarà definita proprio al termine della finalissima di oggi.