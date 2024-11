Aglione e Chianina, eccellenze in vetrina

Aglione e Chianina in vetrina a Cortona. Sabato 15 novembre è in programma un appuntamento dedicato alle eccellenze del territorio che ormai rappresentano autentici ambasciatori del territorio anche a livello internazionale. Ad organizzare l’evento che si terrà a partire dalle ore 9 Al centro convegni Sant’Agostino è il Comune di Cortona che si avvale del patrocinio di Università di Pisa, Università di Perugia, Accademia dei Georgofili, Consorzio di tutela del Vitellone bianco dell’Appennino centrale, Ara Toscana, Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali della provincia di Arezzo e del sostegno della Banca Popolare di Cortona. "Il convegno si propone di far emergere l’importanza di queste eccellenze agricole e il loro impatto sul territorio - conferma Matteo Finocchi consigliere comunale con delega all’agricoltura che ha promosso il convegno - in linea con la volontà dell’amministrazione di valorizzare le risorse locali.

Siamo fiduciosi di poter raggiungere un pubblico molto ampio, offrendo loro l’opportunità di informarsi sui temi salienti che affronteremo in maniera scientifica, con un occhio attento alla divulgazione". Tra i temi ci sarà un focus sulla storia della Valdichiana e delle trasformazioni del paesaggio nel corso dei secoli, così come delle opportunità per valorizzare la Chianina attraverso filiere sostenibili e innovazioni nel settore agricolo. Spazio a esperienze dirette degli allevatori nel settore della bovinicoltura da carne per comprenderne le esigenze e le necessità, evidenziando inoltre il ruolo dell’agricoltura nel lento e inesorabile processo di sviluppo economico. Tra i temi anche un focus sulla qualità nutrizionale della carne e l’influenza che hanno i sistemi di allevamento su di essa. Sul tema dell’Aglione della Valdichiana ci sarà un esamine della storia, delle tecniche di coltivazione e i rischi genetici che ha affrontato, compreso il pericolo di estinzione. Focus anche sulla Dop Aglione, valutando lo stato attuale e le prospettive future. "Questi convegni rappresentano un’occasione per portare alla luce le sfide che gli agricoltori e gli allevatori affrontano – conferma ancora Finocchi - specialmente in questo periodo di crisi economica. Vogliamo sensibilizzare l’opinione pubblica sui problemi reali e sulle soluzioni praticabili, contribuendo così a un dialogo costruttivo e propositivo. Invitiamo tutti a partecipare e a scoprire come, insieme, possiamo valorizzare le nostre risorse locali e sostenere il futuro dell’agricoltura nel nostro comune".