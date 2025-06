Follia al torneo giovanile: genitore aggredisce l’arbitro e lo manda in ospedale, poi si dilegua

Arezzo, 8 giugno 2025 – Finisce con le botte una partita di calcio allo stadio di Arezzo tra squadre Junior. Un genitore di una squadra pesarese avrebbe attaccato a pugni il giovane arbitro di 18 anni che è stato poi soccorso dalle ambulanze della Croce Bianca e trasferito al pronto soccorso di Arezzo. Il direttore di gara sarebbe stato chiuso dentro il suo spogliatoio e appunto aggredito. In un primo tempo il giovane arbitro era entrato in ospedale in codice verde, poi diventato rosso per l’aggravarsi delle condizioni. Il perché di questa folle aggressione è ancora da capire.

Alla base di tutto ci sarebbero futili motivi di natura sportiva e riguardanti le decisioni prese in gara. Una vicenda che lascia sotto choc il mondo sportivo giovanile aretino. Il direttore di gara, nell’aggressione, ha riportato una serie di ferite.

Le sue condizioni vengono valutate dai medici. Intanto il suo aggressore si sarebbe dileguato. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri di Arezzo per raccogliere le prime informazioni. C’è da aspettarsi che il ragazzo sporga denuncia. Da ricostruire la dinamica dei fatti.