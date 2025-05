Parapiglia al torneo di calcio Allievi, ferito un dirigente ma le versioni divergono

Firenze, 20 maggio 2025 – Finale incandescente nella partita della categoria Allievi fra Montespertoli e Virtus Rifredi, in una gara del torneo organizzato dal Lebowski, che si è disputata sul campo della Trave.

Al termine della gara, giocata venerdì scorso, ci sono stati dei tafferugli fra le due squadre. Un dirigente accompagnatore del Montespertoli, Consolato Altomonte, è finito all’ospedale, dove gli è stata diagnosticata la frattura scomposta dell’omero.

Ma sulla ricostruzione dei fatti, le versioni delle due società divergono. Attesa dunque la decisione del giudice sportivo.

La dinamica è anche al vaglio dei carabinieri, che sono intervenuti sul posto, perché la vicenda potrebbe anche avere dei risvolti penali. Il dirigente del Montespertoli, che nella caduta si è rotto un braccio, ha infatti provveduto a sporgere denuncia. Colpito con calci e pugni, sostiene il Montespertoli, anche il sessantenne allenatore.

La Società del Montespertoli augura una pronta guarigione al nostro dirigente accompagnatore Consolato Altomonte, che al torneo organizzato dalla società sportiva Centro Storico Lebowski, a partita finita Virtus Rifredi-Montespertoli è stato spintonato dai ragazzi del Rifredi e nel cadere ha riportato la frattura dell’omero – si legge nella nota –. Facciamo gli auguri di pronta guarigione, anche se con danni fisici minori, ma dolori in tutto il corpo, al nostro mister, che è stato gettato a terra e preso a calci da sette/otto giocatori di 16/17 anni del Rifredi. Ringraziamo anche il pronto intervento degli organizzatori del torneo che davanti all’impassibilità dei dirigenti del Rifredi, sono intervenuti a sedare gli animi.

Ringraziamo inoltre i nostri ragazzi, gli Allievi A 2008, che si sono ritirati negli spogliatoi senza dare adito ad ulteriore inaudita violenza. Si è lontani da quello che lo sport deve insegnare ai nostri giovani, noi continueremo a portare avanti i nostri valori sani di sport e aggregazione, è un compito che ci riguarda quotidianamente e ne andiamo fieri. Rimaniamo distanti da certi comportamenti e confidiamo che le competenti giustizie valutino e provvedano a far si che certi episodi non si ripetano mai più”.

“La partita si è conclusa ai calci di rigore con vittoria del Rifredi - risponde il dirigente Alessio Giachi -, al termine di una sfida con animi caldi e tensione. Al triplice fischio dell’arbitro il Montespertoli esce per primo dal campo mentre il Rifredi è ancora sul terreno di gioco a festeggiare il successo, a questo punto l’allenatore del Montespertoli rientra in campo e va verso un giocatore della nostra squadra aggredendolo e prendendolo per il collo.

Il ragazzo si divincola con prontezza, ma nasce un parapiglia generale che coinvolge dirigenti e giocatori.” Inoltre Giachi tiene a precisare: “ A seguito di questa confusione e di alcune mischie un dirigente del Montespertoli si procura un danno cascando all’indietro. Da ricordare che l’evento scatenante è stato causato da un adulto, l’allenatore avversario, che ha aggredito un minore. Siamo ora in attesa di capire cosa ha scritto l’arbitro nel suo rapporto di gara”.