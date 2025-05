Firenze, 21 maggio 2025 – A partire da lunedì 26 maggio, in vista del voto di domenica 8 giugno e lunedì 9 giugno, per agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati, l'ufficio elettorale del Comune (viale Guidoni 174) attuerà questa apertura, come si riporta in una nota del Comune di Firenze.

Settimana del 26 maggio: - lunedì 26 maggio, dalle 8.30 alle 13 - martedì 27 maggio dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 17 - mercoledì 28 maggio dalle 8.30 alle 13 - giovedì 29 maggio dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 17 - venerdì 30 maggio dalle ore 08:30 alle ore 18 Settimana del voto: - martedì 3 giugno dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 17 - mercoledì 4 giugno dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 17 - giovedì 5 giugno dalle 8.30 alle 13e dalle 14.30 alle 17 - venerdì 6 giugno dalle ore 08:30 alle ore 18 - sabato 7 giugno dalle ore 08:30 alle ore 18 - domenica 8 giugno dalle ore 7 alle ore 23 - lunedì 9 giugno dalle ore 07 alle ore 15

Punti anagrafici decentrati: nella settimana del 26 maggio Parterre (Cubo 1 – Piazza Libertà 12), Bini (via Bini 7), Vogel (via delle Torri 23), Alberti (piazza Alberti 2/a) e Sorgane (via Tagliamento 4) saranno aperti con i consueti orari dei punti anagrafici, senza appuntamento. Gli orari, si spiega sempre dal Comune in una nota, sono lunedì, mercoledì e venerdì 8.30-13, martedì e giovedì anche 14.30-17. Venerdì 30 maggio il Pad a Sorgane rimarrà chiuso. Sabato 31 maggio il Pad al Parterre sarà aperto con orario 8.30-13 Nella settimana del voto saranno aperti con orari straordinari Vogel e Parterre: venerdì 6 giugno 14-18/ sabato 7 giugno 8-18/ domenica 8 giugno 7-23 / lunedì 9 giugno 7-15.