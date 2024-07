Adelaide difende le api e lo racconta nei podcast: "Contadina per passione"

CAPRESE MICHELANGELO

Le api cambiano il mondo. Adelaide Valentini, 31 anni, di Caprese Michelangelo, è una imprenditrice agricola, ma non solo. Insegnante, attivista con, da sempre, un sogno: cambiare il mondo.

Dopo averlo girato il mondo e toccato con mano che un’agricoltura "diversa" da quella estensiva era possibile, ha creato una piccola azienda agricola che produce ortaggi, uova e prodotti apistici nel pieno rispetto della terra e degli animali.

Una realtà, quella di Mamanui Regenerative Farm, nata (anche) per dimostrare che un’agricoltura rigenerativa è possibile. Contadina per amore della terra, e legata alle tradizioni familiari... "Sì, la passione per l’insegnamento, sono infatti anche consulente nel settore agricolo, viene sicuramente da mia nonna Adelaide, non a caso, che era insegnante.

E poi c’è l’amore, la conoscenza delle api che arrivano da mio babbo, pioniere dell’apicoltura biologica in Italia". E poi... "Tutto parte dal desiderio di voler cambiare il mondo. Sono stata una grande ambientalista dai tempi delle superiori. L’idea di fare la contadina, come la conoscevo, non andava d’accordo con la mia etica. Ma in Scozia entro in contatto con la sostenibilità ambientale, da lì ho deciso di fare Agraria all’università, rafforzando il mio sogno di un mondo agroalimentare diverso. Dopo l’università ho fatto un corso in permacultura: come costruire ecosistemi che resistono per millenni".

"E nel 2017 in Svezia scopro l’agricoltura rigenerativa. Torno quindi in Valtiberina per creare il mio progetto cominciando con il mio primo orto. Ora faccio parte di una rete di più di 300 aziende in tutta Italia che fanno agricoltura rigenerativa. Nel 2022 ho aperto l’azienda agricola su cui ho convogliato tutte le api".

E non solo... "Ci occupiamo di apicoltura biologica, poi ho castagneti, uliveti, un orto per l’autoproduzione e vendita locale, allevamenti di galline al pascolo, tutto su piccola scala". E poi la tecnologia... "Ho creato un podcast per spiegare cosa vuol dire fare agricoltura per noi giovani".

Gaia Papi