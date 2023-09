Addio a Velio Ortolani, Negoziante e Collezionista di Monterchiera

MONTERCHI

Era un grande collezionista di bilance e di serrature con rispettive chiavi, nonché un grande esperto su questi versanti. Se n’è andato nella notte fra domenica e ieri Velio Ortolani (nella foto insieme all’allora direttore della Camera di Commercio di Arezzo, Giuseppe Salvini ), il negoziante per eccellenza di Le Ville. Aveva 90 anni e da tempo le sue condizioni di salute erano andate incontro a un lento peggioramento, fino a portarlo al decesso nella sua abitazione, ubicata sopra l’esercizio commerciale (chiuso qualche anno fa) lungo la statale Senese Aretina, nel quale ha venduto per decenni generi alimentari e prodotti per la casa. Negli anni ’60 aveva iniziato a raccogliere i pezzi delle due ricche collezioni, iniziando con una stadera piegata e arrugginita che si trovava in un mucchio di ferri vecchi per arrivare a una bilancia francese del XVII secolo con piatti in bronzo, che resta il simbolo della sua ricerca; tanti i modelli di bascule e pesi messi insieme, che il Comune di Monterchi aveva deciso di dedicare a una parte di questi pezzi le sale di Palazzo Massi, con inaugurazione nel 1993 di una mostra permanente unica in Italia e forse al mondo: soltanto a Campogalliano, nel Modenese, esiste una esposizione omologa. Relativamente a chiavi e serrature (o "catorci", come affettuosamente amava chiamarli), anche in questo caso uno spaccato del suo enorme patrimonio si trova nel museo civico di Sansepolcro. Amico di monsignor Angiolo Tafi, storico oltre che religioso, Ortolani era un personaggio che si caratterizzava anche per l’estrema correttezza e che ha tenuto in vita il suo esercizio commerciale fino a quando gli è stato possibile.