Addio a Marco Cacciatori, storico bomber dell’Aquila Montevarchi

Arezzo, 27 dicembre 2024 – È morto ieri pomeriggio all'ospedale delle Apuane di Massa a seguito di una malattia Marco Cacciatori, ex attaccante del Montevarchi degli anni 80, uno dei centravanti più forti della storia ultracentenaria dell'Aquila. A comunicare la notizia l'associazione Memoria Rossoblù, che ha ricordato le gesta del calciatore. Nato a Carrara il 3 febbraio 1956, è stato un bomber di razza. Gioco' a Montevarchi per due stagioni in serie C2, nei campionati 1986/87 ed 1987/88, anno dello spareggio di Empoli vinto ai rigori contro la Massese, che consentì alla squadra allenata da Mauro Benvenuto, anche lui scomparso, di approdare in serie C1. Nei due campionati Cacciatori collezionò 50 presenze e 21 gol.

La sua non è stata una vita facile perché prima di approdare a Montevarchi ebbe seri problemi di salute. Durante un allenamento accusò un malore e gli esami gli diagnosticarono un tumore ai testicoli che lo costrinse a fermarsi per tre anni. Ma riuscì a sconfiggere la malattia e tornò ad indossare le casacche di Reggiana, Montevarchi, Pistoiese, Sarzanese e Pietrasanta. Una parte importante della sua carriera è comunque legata alla Carrarese. E' stato infatti il bomber più prolifico della storia gialloblu. Il presidente di Memoria Rossoblù Riccardo Rossi e tutto il consiglio hanno espresso sentite condoglianze alla famiglia, così come l’Aquila Calcio.