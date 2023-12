"Addio a Giacomo Pulzelli: l'ultimo saluto della comunità di Monte San Savino"

È morto Giacomo Pulzelli, figlio della nostra storica firma da Monte San Savino, Giorgio Pulzelli.

Oggi nella chiesa di Sant’Agostino nel centro

del paese alle ore 14,30 si svolgerà il funerale.

Grande appassionato di calcio, Giacomo tifava

per la Sansovino e per la Fiorentina. Oggi per l’ultimo saluto ci saranno oltre ai familiari, gli amici e chi

con lui ha condiviso sugli spalti i colori della squadra

del paese.

A Giorgio, alla moglie

e alla figlia il grande abbraccio di tutta la redazione di Arezzo

de La Nazione.