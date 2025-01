Addio a Daniela, la maestra amata da tutti

Profonda commozione ha suscitato a Sansepolcro la prematura scomparsa, nella giornata di sabato, di Daniela Papi (nella foto), insegnante elementare molto conosciuta in città e moglie dell’attuale presidente della Società Balestrieri, Stefano Tarducci. Aveva 62 anni, la signora Daniela e da tempo era alle prese con una malattia che non le ha dato scampo, pur lottando con le sue forze fino all’ultimo.

Tante le manifestazioni di cordoglio e affetto che in queste ore si sono susseguite anche sui social e che la ricordano con grande stima, compresa l’Associazione italiana dei maestri cattolici, della quale faceva parte.

Significativo il post di un’altra insegnante elementare, Laura Chieli, che è anche consigliera comunale: "Ti giunga forte l’abbraccio pieno di affetto e riconoscenza di tutti i tuoi colleghi, di tutti i genitori e di tutti quei bambini, alcuni ancora piccoli e molti ormai grandi, che hai cresciuto ed educato con umile attenzione, cura e amore…" ha scritto. Inevitabile anche la vicinanza dei balestrieri al loro presidente, Stefano, che ha vissuto questo difficile periodo con grande senso di dignità.

Per le visite, la salma rimarrà fino alle 14 di domani nell’oratorio di San Rocco, poi verrà trasferita in cattedrale, chiesa che aveva frequentato da ragazza e dove aveva continuato a recarsi per le celebrazioni religiose, nella quale alle 14.30 si terrà la cerimonia funebre.

