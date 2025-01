Addetto orafo e tirocinante per reparto di galvanica

1 ORAFO

Per azienda orafa in zona Arezzo si ricerca un orafo. La persona inserita si occuperà della legatura/slegatura pezzi a telaio dei vari prodotti per il settore moda all’interno del reparto galvanica e seguirà le direttive del responsabile di reparto. E’ richiesta capacità di lavorare in team. L’Azienda è raggiungibile con i mezzi pubblici (stazione e fermata autobus a 50 metri).

E’ richiesta esperienza pregressa in mansioni simili Lavoro full time, a tempo indeterminato.

Codice: AR-245255. Scadenza: 30 gennaio

1 ADDETTO LAVORAZIONE BIGIOTTERIA

Si ricerca tirocinante per azienda che opera nel settore delle lavorazioni orafe. La risorsa individuata andrà a supportare il personale dipendente nello operazioni lavorative svolte all’interno del reparto galvanica Lavoro part time.

Sede Arezzo.

Codice: AR-246266. Scadenza: 11 febbraio