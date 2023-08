ACF Arezzo, ecco Mister Mike. Presentato al Museo Amaranto il nuovo allenatore

Arezzo, 3 agosto 2023 – Si è svolta questa mattina al Museo Amaranto la conferenza stampa di presentazione di Michalis “Mike” Eracleous, il nuovo allenatore dell’ACF Arezzo, alla presenza del Presidente Massimo Anselmi e del capitano della squadra Costanza Razzolini.

Ringrazio innanzitutto il Museo Amaranto che ci ospita e con il quale siamo felici di iniziare una stabile collaborazione – ha esordito il Presidente Anselmi.

Siamo orgogliosi di poter presentare Mister Mike qui all’interno del Museo Amaranto, un luogo dentro il quale ha preso una dimensione anche la nostra realtà. Essere al Museo – ha proseguito Anselmi - è importante per Arezzo. Con il maschile siamo parenti stretti, portiamo lo stesso cognome, e condividiamo l’orgoglio di rappresentare la nostra città in giro per l’Italia.

Oggi raccontiamo un nuovo corso che sta per cominciare, dopo un lavoro intenso e una selezione scrupolosa. Abbiamo scelto Mister Mike, un allenatore ‘internazionale’, dopo una ricerca attenta, non solo per le doti tecniche ma anche per la sua attitudine.

Siamo molto soddisfatti del lavoro di riconferme e rinnovamento che abbiamo fatto. C’è tanta energia. Stiamo programmando anche le strutture, in particolare a Ceciliano, che è e rimarrà sempre la nostra casa.

Il nuovo progetto che abbiamo in mente prevede una crescita in Serie B, per arrivare a confrontarci alla pari con i grandi club. La scelta del Mister va in questa direzione: volevamo un Mister esperto di calcio femminile che avesse entusiasmo e una visione 360° di questo mondo, anche fuori dal campo da gioco.

Abbiamo obiettivi importanti, mi piacciono le storie impossibili. Non c’è un punto di arrivo, l’idea è quella di migliorarci sempre, fare bene quello che facciamo con il giusto spirito e umiltà. Ho sentito fin da subito la fiducia del Presidente e della società nei miei confronti – ha detto Mister Mike. Ho sentito subito una forte ambizione, per questo la scelta non è stata molto difficile.

Quando ho parlato con il Presidente e tutti i collaboratori ho sentito subito un feeling. Sono convinto che tra pochi anni questo club possa diventare uno dei club più forti d’Italia. L’ambizione faa parte del mio carattere e della mia mentalità.

Sono cresciuto nelle scuole di calcio inglesi e americane, che danno molta importanza alla parte fisica. E anche io voglio che la mia squadra sia sempre aggressiva, sia in fase di possesso che in fase di non possesso.

Ma amo lo stile italiano, gli allenatori e le squadre italiane, il loro modo di stare in campo: ogni partita, in Italia, è una lezione di tattica. Ho sempre sognato di poter allenare qui anche per questo motivo, sono molto attento alla parte tattica del calcio.

Il modulo non è così importante, conta l’atteggiamento e l’interpretazione del modulo stesso. La mia filosofia è quella della scuola inglese, fatta di aggressività. Ma alla base dovranno sempre esserci umiltà e impegno. Anche io ci tengo a ringraziare il Museo Amaranto per il sostegno che ci ha dato e continua a darci – ha detto il capitano dell’ACF Arezzo Costanza Razzolini.

All’interno del Museo abbiamo una parete completamente dedicata a noi e alla nostra storia: questo ci riempie di orgoglio e responsabilità. Il progetto della società è ambizioso, e sono tante le cose che il Presidente sta seguendo dentro e fuori dal campo.

Il gruppo, con l’aggiunta delle nuove arrivate, è ottimo e c’è già un bel feeling. Siamo entusiaste e non vediamo l’ora di iniziare. Come capitano sento la responsabilità che per me diventa uno stimolo a fare sempre meglio e di più, ed è questo ciò che vorrei trasmettere alle mie compagne. Non poniamoci obiettivi, ma cerchiamo sempre di migliorare.

La squadra, agli ordini di Mister Mike e del suo staff, si ritroverà lunedì 7 agosto al campo sportivo di Indicatore per il raduno precampionato e le consuete visite mediche. La preparazione andrà avanti ogni giorno con doppie sedute, mattina e pomeriggio, sempre al campo sportivo di Indicatore.