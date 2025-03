Abbracciamo il Valdarno. Vince la coppa Estra

TERRANUOVA

L’associazione "Abbracciamo il Valdarno Aps" di Terranuova conquista la IV edizione di "Estra per lo sport. L’energia delle buone pratiche" della Toscana. Il prestigioso riconoscimento, organizzato dalla multiutility dell’energia e patrocinato dal Coni e dal Cip, è destinato alle associazioni che promuovono il valore educativo dello sport, ponendo l’accento su inclusione e benessere individuale. Quest’anno la formula del bando è stata rinnovata: non più un premio per progetti già realizzati nella precedente stagione, ma un concreto supporto per sviluppare iniziative future, con l’assegnazione di un contributo di 5 mila euro. Ieri la cerimonia di premiazione all’Isis Leonardo Da Vinci di Firenze. "Abbiamo deciso di incrementare l’investimento di Estra in un progetto di responsabilità sociale in cui crediamo profondamente - ha spiegato il presidente della Spa Francesco Macrì - e i cui valori ci onoriamo di rappresentare. I numeri delle società che hanno aderito sono positivi e in costante crescita, confermando che siamo sulla strada giusta". Nata nel 2021, "Abbracciamo il Valdarno" offre percorsi sportivi inclusivi per ragazzi con disturbi dello spettro autistico e disabilità del neurosviluppo e dal settembre 2024 ha ampliato il raggio di azione a diverse discipline, come basket, calcio, atletica e ginnastica artistica. Durante gli allenamenti, i giovani con disabilità sono affiancati da atleti normodotati e supportati da mediatori sportivi certificati, creando un ambiente di apprendimento collaborativo, ha sottolineato la presidente Valentina Campani, "per uno sport senza barriere, architettoniche, mentali o economiche. I nostri percorsi infatti sono garantiti a tutte le famiglie poiché si reggono su raccolte fondi e donazioni".

Maria Rosa Di Termine