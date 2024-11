"A Veglia": i laboratori di scrittura creativa con Francesca Sarteanesi

L’Albero d’oro che ispira le storie, partono le iscrizioni per il laboratorio di scrittura creativa a partecipazione gratuita "A Veglia" dedicato agli under 30 condotto da Francesca Sarteanesi all’interno del Museo di Lucignano. L’invito è aperto agli under 50, a chi ha voglia di mettersi o rimettersi in gioco, a chi cerca qualcosa di nuovo oltre al proprio lavoro, un’opportunità, un desiderio di rilettura di sé, attraverso la scrittura e il racconto, finora inappagato. Dopo la felice esperienza aperta agli over 50 che si è conclusa in un clima di festa e racconti torna a Lucignano il laboratorio di scrittura creativa "A Veglia", dedicato all’autobiografia individuale, un breve percorso a partecipazione gratuita, condotto da Francesca Sarteanesi, pensato per approfondire il rapporto con il sé e il valore delle relazioni. Il laboratorio, questa volta dedicato agli under 50, si svolgerà da oggi a giovedì 28 novembre, con orario 18:30 - 22:30, nella sede dell’Albero d’oro, ovvero il Museo di Lucignano. Dato l’orario, lo spuntino per i partecipanti sarà offerto da Officine della Cultura e Cooperativa Arcobaleno, curatori del progetto. Si segnala che nella giornata conclusiva è prevista una restituzione al pubblico in forma ludica guidata dall’estro di Francesca Sarteanesi e aperta alla cittadinanza con ingresso gratuito. Info e iscrizioni: Officine della Cultura, tel. 338 8431111 – [email protected]. Il laboratorio "A Veglia" nasce come invito ai partecipanti a prendersi del tempo per riscoprire il valore della scrittura autobiografica, un mezzo potente per costruire e rafforzare la propria identità e, al tempo stesso, per riconoscere il legame profondo che ci unisce agli altri. Raccontare la propria storia diventa così un atto di condivisione e ascolto, capace di valorizzare le esperienze individuali come tasselli di un mosaico collettivo. Attraverso la scrittura creativa, i partecipanti di "A Veglia", daranno inizio ad un vero e proprio viaggio interiore.