A tutto Vasari. Il collezionista delle Vite

Tanti eventi dedicati all’anno vasariano in Biblioteca. Prosegue la mostra I tesori bibliografici del catalogo della Biblioteca Città di Arezzo tra cui testi antichi, stampe e manoscritti al centro di "Per gloria dell’arte et honor degli Artefici: Vasari scrittore e artista immortale", la mostra a cura della dottoressa Elisa Boffa ha inaugurato a maggio "Arezzo. La città di Vasari". Appuntamento oggi alle 18 nella sala conferenze della Biblioteca Città di Arezzo con "Dialoghi su Giorgio Vasari". In prIngrid Rowland il collezionista delle vite dei grandi artisti" con Francesca Chieli a colloquio con Ingrid Rowland, autrice del libro "Vasari: il collezionista delle vite dei grandi artisti" (Mondadori). La presentazione sarà intervallata dalle letture di alcuni passi de "Le Vite" a cura di Alessandra Bedino. L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto "Arezzo. La città di Vasari".

Un programma di 10 esposizioni tra opere monumentali, nuovi allestimenti tematici e un grande evento internazionale che ha l’obiettivo di portare alla luce nella sua città d’origine la vita e l’arte del celebre artista in occasione dei 450 anni dalla morte.

La mostra sarà visitabile fino al 27 giugno dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 19.30 e sabato dalle 11 alle 13.30, visite guidate su prenotazione (info su www.discoverarezzo.com e www.fondazioneguidodarezzo.com). Esposti manoscritti, stampe e libri antichi e moderni che fanno parte dell’ingente patrimonio documentale di questa istituzione. L’esposizione è divisa in cinque sezioni: tra cui "Le origini di Giorgio: famiglia e formazione", "Vasari architetto e pittore", con l’esposizione di un manoscritto unico che riporta il contratto con sottoscrizione autografa dell’artista per la realizzazione dell’affresco raffigurante Ester e Assuero del 1548 e i due manoscritti Palliani e Sinigardi che riportano la testimonianza dell’apposizione della prima pietra per la costruzione delle celebri Logge; "Le Vite un best-seller dell’epoca moderna".

Durante il periodo di apertura di "Per gloria dell’arte et honor degli Artefici" sarà inoltre possibile assistere a un ciclo di conferenze e letture con scrittori, accademici e specialisti per approfondire la vita e la scrittura di Giorgio Vasari.