A tutto artigianato a Sansepolcro

Se ad Anghiari è entrata in pieno svolgimento la 50esima edizione della Mostra Mercato, è pur vero che oggi si respirerà artigianato anche nel centro di Sansepolcro. L’amministrazione comunale, con il proprio patrocinio, sostiene infatti con entusiasmo "Botteghe in Corso", il mercato di prodotti artigianali che si svolgerà nella giornata lungo via XX Settembre, nel tratto compreso tra piazza Torre di Berta e Porta Romana.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione Commercianti del Centro Storico in collaborazione con Confcommercio e Confesercenti, nasce con l’obiettivo di valorizzare il saper fare artigiano, promuovendo le eccellenze manuali e creative che rappresentano da sempre un patrimonio culturale e identitario della città. Un’intera giornata dedicata all’arte del "fatto a mano", tra banchi, dimostrazioni dal vivo, manufatti unici e prodotti originali, in un’atmosfera che unisce tradizione e innovazione. Il centro storico si trasformerà in un laboratorio a cielo aperto dove sarà possibile scoprire, acquistare e apprezzare oggetti di qualità e bellezza autentica.

L’amministrazione comunale invita cittadini e visitatori a partecipare numerosi a questa manifestazione, che contribuisce a valorizzare le botteghe e le professionalità locali, sostenendo un’economia basata sulla creatività, sul lavoro e sulla cura del dettaglio.