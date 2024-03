A Sansepolcro arriva il nuovo vice comandante di Polizia Municipale

Arezzo, 5 marzo 2024 – L'amministrazione comunale è lieta di annunciare l'insediamento del vice comandante Giacomo Bracchini, il quale assume un ruolo di fondamentale importanza nella gestione e nel coordinamento delle attività della Polizia Municipale, al fianco dell’attuale comandante Antonello Guadagni, per garantire la sicurezza e il benessere dei cittadini di Sansepolcro.

Bracchini entra a far parte del corpo di Polizia Municipale di Sansepolcro dopo l’esperienza di agente ad Arezzo e, grazie al concorso pubblico in cui si è distinto, ricopre ora il ruolo di Vice Comandante, rafforzando così le figure di riferimento nell’organico della Polizia Locale. Questa mattina, presso il Municipio di Sansepolcro, si è svolto l’incontro con il Sindaco Fabrizio Innocenti.

Il sindaco Fabrizio Innocenti ha accolto calorosamente il Vice Comandante e ha espresso la sua fiducia nel suo operato, sottolineando l'importanza del ruolo della Polizia Municipale nel preservare l'ordine pubblico e promuovere il rispetto delle normative locali.

Durante l'incontro, sono stati affrontati diversi temi riguardanti la sicurezza e la tutela del territorio, nonché le strategie per ottimizzare l'operato della Polizia Municipale nell'interesse della comunità. Il Vice Comandante Bracchini ha manifestato il suo impegno nello svolgere le proprie mansioni con professionalità, dedizione e spirito di servizio, collaborando strettamente con le autorità locali e la cittadinanza per garantire un ambiente sicuro e accogliente per tutti.