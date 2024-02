A San Valentino per ammirare le opere di Piero

SANSEPOLCRO

Se siete innamorati e volete trascorrere un San Valentino particolare, il museo civico di Sansepolcro vi viene incontro con una iniziativa altrettanto singolare già sperimentata con successo negli anni precedenti. Anche quest’anno, infatti, la collezione di via Niccolò Aggiunti – diretta dalla dottoressa Cristina Giambagli (nella foto) e custode di ben quattro opere di Piero della Francesca – apre le sue porte per accogliere le coppie in occasione della ricorrenza del 14 febbraio. L’atmosfera suggestiva e l’arte secolare diventano il palcoscenico ideale per celebrare l’amore in tutte le sue forme. In occasione di questa giornata speciale, il museo offre un ingresso ridotto alle coppie desiderose di trascorrere un momento unico, immerse nella bellezza delle opere esposte. Un’opportunità per condividere emozioni, scoprire tesori artistici e lasciarsi ispirare dalla storia. Ma le sorprese non finiscono qui. Ogni coppia avrà l’onore di ricevere un regalo speciale: una pergamena che racconta il mito di Glauco e Scilla.

Un racconto avvincente di amore e avventura, intessuto di magia e fascino, perfetto per coronare una giornata dedicata all’affetto e alla complicità. Il museo civico di Sansepolcro è pronto ad accogliere coloro che lo desiderano per un San Valentino indimenticabile.

"Venite a vivere questa esperienza unica, dove arte e amore si fondono in un abbraccio eterno", questo lo slogan che accompagna la giornata. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, si può contattare il museo civico di Sansepolcro telefonando allo 0575 732218.