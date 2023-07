A Ponticino la Festa Provinciale delle Acli

Arezzo, 06 luglio 2023 – All’interno della diciassettesima Festa Provinciale delle Acli di Arezzo che si svolgerà a Ponticino, nel Comune di Laterina Pergine Valdarno, dal 6 al 9 luglio, l’Assessorato alla Cultura del comune valdarnese e il Centro Culturale di Memorie e Contemporaneità -Biblioteca Comunale di Pergine, hanno organizzato per sabato 8 luglio l’incontro con lo scrittore e giornalista Michele Brancale, voce autorevole della Comunità di Sant’Egidio di Firenze. Laterina Pergine Valdarno - “Salmi metropolitani: uno sguardo in versi sulle nostre città” è il titolo che ha voluto Michele Brancale, l’autore che verrà presentato alle 18:30 al Circolo ACLI di Ponticino. Con il noto giornalista, fiorentino d’adozione, si parlerà infatti di città e di poesia, elementi chiave per una cultura della sostenibilità. Per ricercare “un senso possibile e condiviso di umanità” occorre un linguaggio sostenibile e questa è la sfida che si pone la poesia di Michele Brancale con il suo “Salmi metropolitani e altri versi” (Passigli Editori, con uno scritto di Antonio Tabucchi e una nota introduttiva di Paolo Ruffilli).

Il discorso sarà approfondito con l’intervento critico del Professor Don Carmelo Mezzasalma, critico letterario e Priore della Comunità di San Leolino. La Dott.ssa Alessandra Chighine, assessore alla Cultura di Laterina Pergine, aprirà l’incontro con un saluto e Filippo Neri, poeta e critico letterario, ne sarà moderatore. L’incontro con Michele Brancale è anche il secondo appuntamento del FESTIVAL ESTIVO voluto dall’Amministrazione Comunale di Laterina Pergine Valdarno e realizzato con il contributo fattivo della Commissione di Biblioteca del Centro Culturale di Memorie e Contemporaneità di Pergine, della Pro Loco Pergine, della Società Filarmonca S. Cecilia di Laterina, dell’Associazione “OPERA VIWA” di Arezzo, dell’Associazione d’Arno Amici dei Musei e dei Monumenti del Valdarno, e dell’Accademia Valdarnese del Poggio. Tutti gli incontri sono a ingresso libero e fino ad esaurimento posti.

