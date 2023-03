A Pasqua parte il test sul turismo Il 70% delle strutture sono piene La mostra di Signorelli fa da traino

di Laura Lucente

Per la città etrusca le prospettive per un tutto esaurito a Pasqua ci sono tutte. Ad oggi l’occupazione delle strutture ricettive cortonesi è già superiore al 70%. Il dato lo fornisce Booking, ormai tra i più importanti portali turistici nel mondo. Una percentuale destinata, come immaginabile, a crescere, visto che, notoriamente, il turismo italiano tende a prenotare più sotto data. Gli stessi professionisti del settore confermano il trend.

“L’andamento è più che positivo- sottolinea Chiara Scorza manager dell’Hotel San Luca nel centro storico – e si prospetta sicuramente un ulteriore aumento. Al momento la nostra occupazione è di oltre il 70%. Non solo Pasqua, perché ci sono già prenotazioni importanti anche per gli altri ponti, sia quello di aprile che quelli maggio e giugno".

"La stagione quest’anno si può dire che non si sia mai fermata", conferma Vittorio Camorri proprietario dell’agenzia di incoming Terretrusche. "Grazie alle temperature miti e ad un inverno non rigido abbiamo comunque avuto sempre movimento. Le strutture che sono rimaste aperte hanno avuto un flusso turistico attivo anche se ovviamente legato al fine settimana. La previsione di un tutto esaurito per Pasqua è assolutamente dietro l’angolo. Personalmente sono andate già sold out molte ville che gestiamo. La voglia di viaggiare è tornata, sia agli italiani che agli stranieri. Oggi il turista che arriva da noi è sempre più esigente e punta a vivere un’esperienza a 360 gradi il nostro territorio".

Marina Torresi direttrice dell’Hotel Villa Marsili sempre nel centro storico non ha ancora raggiunto il tutto esaurito per Pasqua, ma segnala il ritorno, anche in questo periodo, degli americani che saranno molto consistenti per tutto il periodo tardo primaverile. "Non mancano anche prenotazioni da paesi dell’America Latina e dall’Oriente", conferma ancora la Torresi. Provenienze avvalorate, in particolare per l’America Latina, anche dall’Hotel San Luca che segnala una bella fetta di prenotazioni dal Brasile. La sensazione, dunque, più che confermata dall’andamento, è che sarà una nuova intensa estate di turismo in città. Tra gli appuntamenti culturali che potrebbero determinare un maggiore afflusso di visitatori c’è sicuramente la mostra "Signorelli 500" dedicata al grande artista del rinascimento che dal 23 giugno porterà a Cortona opere prese a prestito dai maggiori musei internazionali oltre che da collezioni private. Non mancherà, come sempre il pubblico delle grandi occasioni anche per il festival internazionale Cortona On The Move, dal 13 luglio in città, e potrebbe riservare sorprese, vista la levatura degli artisti già ufficializzati, anche il Nume Festival dedicato alla musica classica che si aprirà il 19 giugno.