A Palomar i Diari di Pieve

Fine settimana tutto da vivere alla casa della cultura Palomar di San Giovanni. Saranno protagonisti, infatti, due interessanti eventi delle piazze del sapere, rassegna per la promozione della lettura promossa dal comune di San Giovanni, con la collaborazione di Unicoop Firenze – Bibliocoop di San Giovanni Valdarno, associazione culturale Pandora. Dopo il primo appuntamento all’auditorium Banca del Valdarno dal titolo "Cesvot vicino a te", rivolto a cittadini e associazioni che vogliano conoscere e approfondire i servizi e le opportunità offerti dal Centro servizi volontariato Toscana, oggi alle 17,30 verranno presentati i racconti valdarnesi vincitori del concorso letterario di Pieve Santo Stefano "Diari Multimediali Migranti", in collaborazione con il centro di ascolto per cittadini stranieri che l’amministrazione comunale gestisce per tutta la zona. E’ un concorso nazionale per la raccolta e la diffusione di testimonianze autobiografiche di persone di origine o provenienza straniera. Su più di 80 storie, che sono arrivate da tutta Italia, il comitato scientifico ha selezionato 10 testimonianze, tra cui quelle di Nancy Azab e Lirije Delaj residenti in Valdarno. All’incontro parteciperanno anche le altre vincitrici, residenti nel nostro territorio e delle precedenti edizioni del concorso.?Dopo i saluti del sindaco Valentina Vadi, interverranno l’assessore alle politiche sociali Alberto Marziali, Natalia Cangi, direttrice organizzativa della Fondazione Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano e Paolo Martinino, referente del Centro d’ascolto per cittadini stranieri del Valdarno. Domani, alle 17.30, sarà invece la volta della presentazione del libro di Stefano Bronchi "Soccorso insegnanti. Manuale di tecniche ed esercizi pratici per la gestione della classe", che si pone come obiettivo quello di dare ai docenti alle prime armi consigli utili, tecniche e approcci da provare direttamente sul campo, per gestire la classe.

M.B.