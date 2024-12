A Nord Engineering va il 60% di Btt Italia

Nord Engineering, azienda cuneese che progetta e realizza sistemi smart di raccolta di rifiuti urbani, ha acquisito il 60% dell’aretina BTT Italia (nella foto il presidente del cda, Andrea Colasurdo), che progetta e realizza processi e impianti di recupero e affinazione dei metalli preziosi. Closing siglato a novembre, a valle di una partnership industriale iniziata nel 2023 per la progettazione di un contenitore per la raccolta di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Nord Engineering e Btt Italia presidiano l’inizio e la fine della catena del valore del recupero e trattamento di Raee: con il contenitore di Nord Engineering si raccoglie, con impianti come “Hydro B One” si affinano metalli preziosi presenti nei Raee come oro, platino, palladio, argento e rame. Btt Italia prosegue l’attività di realizzazione di impianti come lo ‘’Hydro B One’’ di Terranuova Bracciolini, gestito a partire dal 20 dicembre da Iren.