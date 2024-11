A Montevarchi si accende il Natale. Su il sipario con un ricco programma. Spettacoli, mercatini e non solo

di Maria Rosa Di Termine

MONTEVARCHI

Conto alla rovescia per l’accensione dell’albero che darà il via ufficiale a "Varchi di Natale", il ricco cartellone di eventi programmati per le festività di fine anno dal Comune di Montevarchi, dal Centro Commerciale Naturale, dalla Pro Loco in collaborazione con le associazioni del territorio. Anticipato di qualche giorno rispetto alla tradizione dell’Immacolata, il countdown si terrà questo pomeriggio alle 17 davanti al grande abete stilizzato nella centralissima piazza Varchi. Tutto pronto per le iniziative che fino al 6 gennaio prossimo animeranno vie e piazze del centro storico e delle frazioni tra mercatini, mostre d’arte, spettacoli per i più piccoli e l’immancabile shopping. Un cocktail che si annuncia ben dosato fra tradizione, cultura, solidarietà e attenzione per i bimbi, i principali destinatari delle manifestazioni. Il prologo alla festa di luci nel cuore della città oggi alle 16 sarà affidato al Coro Natalizio formato dagli alunni delle classi dell’Istituto Comprensivo "Petrarca" che si esibiranno anche con i cantanti in erba della Scuola dell’Infanzia Isidoro del Lungo e degli altri plessi montevarchini. Le voci e le note degli studenti intratterranno residenti e visitatori in attesa che venga premuto l’interruttore per far accendere in contemporanea all’albero i suggestivi archi installati lungo tutta via Roma e le luminarie di strade e piazze limitrofe e dei paesi di Levane, Moncioni, Mercatale, Caposelvi, Ricasoli e Rendola.

A garantire la magia della festa contribuiranno gli arredi che abbelliranno il capoluogo, dai pupazzi di neve giganti ai classici elementi tematici come la slitta carica di regali e una mega stella cometa di 12 metri in piazza Varchi; dagli gnomi di via Roma all’abete emblema del progetto di beneficenza a cura di Skynet "Il Natale dei Sogni" di piazza Umberto fino ai personaggi fantasy gonfiabili sistemati in piazza dello Sferisterio. La musica caratterizzerà anche la giornata di domani, a partire dalle 16.30, con l’esibizione del "Coro Ginestra e Dintorni". Ma l’appuntamento clou della domenica è senza dubbio alle 17.30 quando sarà dichiarata ufficialmente aperta la "Casa di Babbo Natale", un vero e proprio paradiso per i bambini ospitato in un edificio al civico 133 di via Roma. Quest’anno l’allestimento è ancora più accattivante e in grado di suscitare meraviglia nei piccini che vorranno incontrare il simpatico vecchietto dispensatore di doni e lasciare le letterine a lui indirizzate con la lista dei desideri da trasformare in realtà il 25 dicembre.