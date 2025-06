A Montevarchi lo “Sportello Diritto Salute”

Arezzo, 19 giugno 2025 – È ufficiale una nata collaborazione - bipartisan - tra il Comune di Montevarchi e quello di Cinigiano, in Maremma, al fine di tutelare il diritto alla salute. Obiettivo possibile grazie allo strumento dello "Sportello Diritto Salute", con cui i cittadini potranno segnalare eventuali difficoltà per richieste di prenotazioni e prestazioni ospedaliere, attraverso la mail dedicata e rivolta direttamente al rispettivo Sindaco. Questo strumento interviene quindi in caso di mancate risposte nei tempi di attesa previsti da Lea per visite, esami, ricoveri per intervento chirurgico, facendosi portavoce verso la Asl.

"Sappiamo quanto la nostra sanità, dalla pandemia in poi - ha spiegato il Sindaco di Montevarchi, Silvia Chiassai Martini -, abbia riscontrato una serie di criticità importanti, soprattutto legate alle liste d'attesa.". In base all'ultimo ultimo rapporto della Fondazione GIMBE, nel 2024 un italiano su dieci ha rinunciato a cure mediche, con un aumento del 51% rispetto all'anno precedente, soprattutto a causa alle lunghe liste d'attesa e per motivi economici. È stato infatti segnalato un grave disagio nel diritto alla salute sancito dalla Costituzione. In questo contesto preoccupante, i Sindaci, come è stato ricordato, pur avendo perso nel tempo un ruolo diretto di indirizzo e controllo sulla sanità territoriale, restano un punto di riferimento per i cittadini anche nel momento in cui emergono criticità nei servizi sanitari, sia ospedalieri che territoriali."

"Con le problematiche che stanno arrivando nella sanità - ha commentato il Sindaco di Cinigiano, Luciano Monaci - ci siamo messi in moto per trovare una soluzione il più possibile vicina al cittadino per dare delle risposte". "Vogliamo essere una sorta di sindacato tra il cittadino e le strutture sanitarie - ha concluso il Vice Sindaco di Cinigiano, Giuseppe Oliveri - in cui al momento esiste uno scollegamento." Il cittadino si potrà rivolgere al Comune, in caso di non rispetto dei tempi previsti dai Lea (Livelli Essenziali di Assistenza) per una visita o un esame diagnostico richiesto alla Asl, inviando una mail al seguente indirizzo: [email protected] e [email protected]. Indirizzi di posta che saranno attivi dalla prossima settimana ei cui contenuti arriveranno direttamente ai sindaci.

L'utente dovrà allegare la ricetta del medico di medicina generale e l'email di risposta della Asl su cui è riportata la data della prenotazione per la prestazione richiesta, allegando anche la copia di un documento di identità. I Sindaci dei Comuni di Montevarchi e Cinigiano si fanno così portatori delle esigenze segnalate dai cittadini presso le strutture sanitarie di riferimento per la risoluzione di tali problematiche.