A Castiglion Fibocchi ospiti 26 studenti americani

Arezzo, 11 novembre 2024 – "26 studenti americani della Elon University del North Carolina e due professori dell’Accademia Europa di Firenze (AEF) ospiti per tre giorni nel comune di Castiglion Fibocchi per un progetto di scambio culturale e non solo.

Grazie alla collaborazione tra Comune, AEF e Istituto Comprensivo Vasari plesso Ugo Nofri i ragazzi americani e gli studenti delle tre classi di scuola media hanno potuto confrontarsi con culture, lingue e tradizioni diverse.

Un progetto di studying abroad con cui i ragazzi americani, che stanno studiando a Firenze per il loro semestre all’estero, possono vivere esperienze locali in piccoli borghi del nostro territorio.

La mattina a scuola per progetti e giochi in madre lingua di aiuto e supporto ai giovani studenti Castiglionesi e nel pomeriggio esperienze locali dalla visita al frantoio Bellosguardo con degustazione olio novo, alla visita del museo del Carnevale, del centro storico del piccolo borgo, una cooking class con le signore storiche del paese che hanno insegnato a tirare la sfoglia e a far crostate!

In chiusura della 3 giorni, una caccia al tesoro finale che ha coinvolto tutti i ragazzi delle scuole medie vivacizzando il piccolo borgo nei suoi vicoli e piazze. Credo molto negli scambi culturali-spiega il vicesindaco e assessore alle politiche giovanili Rachele Bruschi-consentono reciprocamente di dare e ricevere arricchendo i nostri ragazzi con tasselli fondamentali per la loro crescita personale.

Felice da piccolo amministratore di aver visto la nostra comunità unita nell’accoglienza e nella condivisione come da molto non vedevamo. Un’intera comunità si è mobilitata-prosegue il sindaco Marco Ermini-dalle famiglie che hanno ospitato i ragazzi americani, la scuola ed il corpo docenti, le associazioni, le aziende del paese, i personaggi di costume del nostro centro storico.

Una mobilitazione generale che ha ravvivato il nostro borgo per tre giorni stupendi. Il Progetto consiste in 4 incontri tra gli studenti americani della AEF e la piccola comunità nell’arco di tempo di 4 semestri per portare a termine un percorso in madre lingua degli studenti della scuola media e per far sì che gli americani vivano esperienze italiane che non avrebbero potuto vivere senza conoscere e diventare parte integrante di piccoli centri come Castiglion Fibocchi."