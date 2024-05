A Castelfranco Piandiscò appoggiamo Mandò”. Lo ribadisce il Pd aretino

Arezzo, 30 maggio 2024 – Il Coordinamento territoriale della provincia di Arezzo del Partito Democratico ha fatto sapere di appoggiare il candidato a sindaco Massimo Mandò in vista delle prossime elezioni amministrative nel Comune di Castelfranco Piandiscò. “Coerentemente con le decisioni prese a livello comunale dagli iscritti del PD convocati a circoli riuniti, il Partito Democratico - fanno sapere - non può in alcun modo riconoscersi in liste costruite fuori da percorsi condivisi e di cui fanno parte esponenti riconosciuti del campo politico avverso, cioè della destra”. “Un sostegno convinto - scrive il Coordinamento territoriale aretino del PD - anche per le capacità amministrative, di attenzione ai bisogni dei cittadini e attitudine all’innovazione, già dimostrate durante gli anni dell’impegno professionale da direttore dell’unità operativa 118 dell’area vasta ASL Sud Est”. In vista delle imminenti elezioni amministrative, l’impegno per il Coordinamento territoriale dem, “è quello di promuovere liste - concludono - che diano garanzie in termini di coerenza politica, affidabilità e competenze, in grado di unire esperienza e energie nuove interpretando al meglio la storia politica dei nostri territori, i valori di solidarietà, attenzione alle persone, all’ambiente, ai servizi e alla qualità di vita nei nostri paesi”.