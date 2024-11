25 novembre: le iniziative a Cavriglia per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne

Arezzo, 20 novembre 2024 – In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne l'Amministrazione Comunale ha messo a punto un calendario di iniziative ed eventi in partnership con realtà culturali ed associative di rilievo del territorio.

Il primo evento, realizzato in collaborazione con l’Associazione “LiberiLibri” è previsto il 23 novembre alle 10 presso la Biblioteca “Venturino Venturi“del capoluogo e prevede un laboratorio per bambini da 7 a 11 anni, partendo dalla lettura del libro “Beeelinda fuori dal gregge” di M. Salvi, seguito alle ore 16 e 30 dalla presentazione del libro di M.M. Angiolucci “Leone Angiolucci e la ditta Gilardini a Firenze.

Una storia da raccontare.” Il giorno successivo, sempre presso la Biblioteca “Venturino Venturi”, sono in calendario due diversi momenti organizzati da Materiali Sonori e LiberiLibri: si inizia alle ore 16 con la mostra della pittrice Rosetta Trefoloni dal titolo “Donna Magnolia e le altre” e, a seguire, si svolgerà un incontro con le attrici e il regista dello spettacolo teatrale “Helen e Anne”, narrazione a due voci.

Il 25 novembre dalle ore 8 del mattino ci sarà, invece, la distribuzione nei centri commerciali del territorio comunale di buste di carta per il pane con il logo dedicato per dire no alla violenza sulle donne, con la frase “Per molte donne la violenza è pane quotidiano”.

Nelle buste sono riportati i numeri di telefono dei centri antiviolenza. Il ciclo di eventi si concluderà il 29 novembre alle 21 e 30 al Teatro Comunale con lo spettacolo “Helen e Anne” narrazione a due voci, realizzato in collaborazione con Materiali Sonori.

“Come ogni anno l'Amministrazione Comunale ha posto in essere un calendario di iniziative dedicate ad un tema, purtroppo, quanto mai attuale come quello della violenza sulle donne. Le pagine dei quotidiani e le immagini dei notiziari ci consegnano, difatti, ogni giorno un bollettino di violenze, morti e soprusi di cui le donne sono vittime.

Dobbiamo pertanto impegnarci tutti nel sensibilizzare il più possibile al fine di prevenire una tale piaga dei nostri giorni” - dichiarano il Sindaco Leonardo Degl'Innocenti o Sanni e la Consigliera Comunale con delega per le Pari Opportunità Cristina Camici.