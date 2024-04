15.000 euro per l’integrazione dei cittadini stranieri: il bando dell’assessorato alle pari opportunità

Arezzo, 3 aprile 2024 – Pubblicato all’indirizzo https://www.comune.arezzo.it/bandoastaconcorso/bando-lerogazione-contributi-diretti-rivolto-ad-entiassociazioni-realizzazione il bando per la concessione di contributi a favore di soggetti senza scopo di lucro con sede nel Comune di Arezzo per attività e progetti miranti a favorire l’integrazione dei cittadini stranieri.

Periodo di svolgimento: dal primo luglio al 31 dicembre 2024. “Si rinnova – sottolinea l’assessore all’integrazione Giovanna Carlettini – un appuntamento oramai consueto con l’avviso pubblico che promuove le tante realtà territoriali e mira a valorizzazione qualità e innovazione nei contenuti.

È proprio con l’associazionismo e il terzo settore che vogliamo consolidare una collaborazione che conduca alla rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono una piena integrazione dei cittadini stranieri residenti.

Tra i punti qualificanti, abbiamo individuato l’attenzione a donne e minori, un’area degradata come luogo di svolgimento del progetto, l’attenzione alle tematiche ambientali, la lotta al bullismo, al consumo di droghe e all’abuso di alcool.

Segnali evidenti di come la partecipazione al bando debba identificarsi anche per il suo carattere socialmente rigenerativo a 360 gradi. Credo che riusciremo a dare un segnale forte in direzione dei diritti della persona e per la riduzione di ogni forma di disuguaglianza”.

Il budget totale è di 15.000 euro e sarà così distribuito: 6.000 euro di contributo al progetto primo classificato e a seguire 5.000 e 4.000, rispettivamente a secondo e terzo. Domande entro le 12 di lunedì 6 maggio all’indirizzo [email protected]