12 milioni di euro di interventi per il 2024. Il Consorzio di Bonifica approva il bilancio

"Via libera al bilancio di previsione 2024 che consentirà di trasformare in interventi di manutenzione ordinaria circa 12 milioni di euro". A pochi giorni dalla conclusione del 2023, l’approvazione dello strumento di programmazione economico-finanziaria, annunciata dalla Presidente del Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno Serena Stefani, è l’occasione per fare il punto sull’anno ormai agli sgoccioli e sul 2024 già dietro l’angolo. "E’ grande la cifra che, nei prossimi dodici mesi, sarà investita per mantenere in efficienza il reticolo idrografico gestito dal nostro ente, come importanti sono le risorse finanziarie pubbliche che è riuscito ad intercettare e che tradurrà in opere strutturali per migliorare la sicurezza idraulica e in infrastrutture per consegnare l’acqua alle imprese agricole". Mentre in tutto il comprensorio, i cantieri per l’esecuzione dell’attività 2023 sono ormai ultimati, "il piano messo a punto per il prossimo anno prevede un ulteriore incremento delle lavorazioni del 10 per cento rispetto a quelle realizzate nel 2023", spiega il direttore generale, Francesco Lisi. L’assemblea ha fatto scattare il semaforo verde anche a una variazione del bilancio di previsione 2023, per destinare ulteriori risorse ad alcuni dei tratti colpiti dal maltempo.