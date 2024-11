Arezzo Città del Natale 2024: al via la magia delle festività: tutti gli eventi

Arezzo, 4 novembre 2024 – Si rinnova la magia. Dal 16 novembre 2024 al 6 gennaio 2025, Arezzo si trasforma in una vera e propria città del Natale, pronta ad accogliere visitatori di tutte le età con una serie di eventi e attrazioni che fondono tradizione e arte. Quest'anno, la rassegna - organizzata dalla Fondazione Arezzo Intour in collaborazione con il Comune di Arezzo - celebra “Il Natale delle Arti” in onore di Giorgio Vasari, a 450 anni dalla sua morte, e promette un'esperienza unica per chi visiterà il centro storico della città.

Una delle principali novità è il “Bosco delle Emozioni”, allestito nella storica area verde del Prato. Con oltre 640mila luci led che illuminano ben 8mila metri quadrati, questa installazione si configura come una delle più grandi e spettacolari d’Italia, a basso impatto energetico. Al suo interno, spicca la “Piazzetta della Gratitudine”, uno spazio interattivo dove i visitatori possono esprimere le proprie emozioni attraverso suggestivi giochi di luce. Inoltre, il Bosco ospiterà una pista di pattinaggio sul ghiaccio, una ruota panoramica e il “Mercato delle Arti”, dove sarà possibile acquistare pezzi di artigianato locale.

La monumentale Fortezza Medicea, situata nella parte alta della città, si veste anch’essa di magia, ospitando fino al 24 dicembre la “Casa di Babbo Natale” e fino al 6 gennaio il “Villaggio degli Elfi”. Gli spazi storici si trasformano per accogliere i più piccoli e le loro famiglie, immergendoli in un’atmosfera natalizia incantata.

Il cuore delle festività sarà anche in piazza Grande dove, fino al 29 dicembre, si potranno visitare i tradizionali Mercatini di Natale organizzati da Confcommercio Arezzo. Qui, il Villaggio Tirolese accoglierà i visitatori con le sue tipiche baite, dove trovare prodotti artigianali e gustose specialità. Sempre in piazza Grande, il Palazzo di Fraternita ospiterà la “Brick House”, una mostra dedicata ai celebri mattoncini, con 40 opere, installazioni e mosaici che incanteranno grandi e piccini. L’atrio del Palazzo della Provincia sarà inoltre teatro di laboratori dedicati ai bambini.

Dal 5 al 29 dicembre, il Chiostro della Biblioteca in via dei Pileati accoglierà la mostra mercato “Artigiani di Natale”, dove saranno esposti manufatti d’eccellenza dell’artigianato locale. Piazza San Jacopo e piazza Risorgimento, ancora, ospiteranno casette di legno che evocano un villaggio natalizio tradizionale, mentre diverse chiese di Arezzo saranno arricchite da presepi originali e artistici.

Dal 14 al 22 dicembre, la Chiesa di San Michele ospiterà la mostra “Qualcosa di nuovo sul fronte occidentale – 1914”, curata da Antonio Besana e dedicata alla “Tregua di Natale” del 1914, un evento storico che porta a riflettere su valori di pace e fratellanza. L’iniziativa è promossa dal Centro Culturale di Arezzo e dalla Fondazione Arezzo Comunità.

Arezzo Città del Natale è reso possibile grazie al contributo di numerosi partner istituzionali, tra cui la Fondazione Guido d’Arezzo e la Camera di Commercio Arezzo e Siena, oltre a diversi sponsor privati che supportano l’iniziativa.

Per dettagli su tutti gli eventi, gli orari e le attività, è possibile visitare il sito ufficiale www.arezzocittadelnatale.it o seguire le pagine social su Facebook e Instagram: Arezzo Città del Natale.