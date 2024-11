Luci, eventi e lunapark per i bimbi. Il Comune prepara le feste natalizie

E’ novembre e Natale, ormai, è dietro l’angolo almeno per chi deve organizzare le iniziative. Così anche il Comune di Massa ha già messo in fila gli indirizzi e le richieste per quest’anno per arredo ed eventi a tema su tutto il territorio. Ed ha avviato una procedura negoziata per l’affidamento del servizio di installazione, comprensivo di montaggio, manutenzione e smontaggio delle luminarie natalizie, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Ha previsto un investimento di circa 200mila euro.

Obiettivo delle iniziative natalizie è coinvolgere soprattutto bambini e famiglie. Fra le novità di questo Natale ci sono le attrazioni per i più piccoli in piazza Garibaldi, come il luna park dei bambini; allestimento e iniziative in piazza Aranci con albero e casa di Babbo Natale, casette degli elfi, laboratori e teatrino per i bambini all’aperto. In piazza Bertagnini casa di Pan di Zenzero con laboratori. A Marina di Massa laboratori e attività. All’organizzazione degli eventi parteciperà anche Fondazione Toscana Spettacolo, soprattutto per l’animazione teatrale per bambini. La proposta dell’amministrazione, prevede in piazza Aranci anche l’illuminazione degli alberi di arancio, l’allestimento di un bosco incantato, un albero addobbato di 15 metri di altezza. Illuminazione degli aranci anche in piazza Mercurio e in piazza Palma, dove saranno decorate anche le aiuole con strutture a terra. Sulla facciata del teatro Guglielmi luci sul contorno o led a riempimento. In Largo Matteotti, alberi illuminati, decori a terra. Da illuminare le piante anche in piazza Garibaldi, l’ulivo di largo Matteotti, la rotonda fra via Democrazia e viale Chiesa, tutto viale Chiesa e viale Puccini, così come piazza Liberazione con altre decorazioni a terra. E così anche in Galleria Sanzio, la rotatoria fra i tre viali, largo Del Nero. Tende luminose sulle strade principali del centro, poi viale della Stazione, piazza IV Novembre (illluminazione anche degli alberi e grande addobbo a terra), un albero sotto il municipio di circa 5 metri.

Su Marina addobbi e luci, in particolare piazza Betti e i tratti di lungomare, poi via Colombo, via Rossi, via Gramsci, e per la piazzetta davanti al pontile e sul pontile un grande addobbo tridimensionale attraversabile. Luci anche su Villa Cuturi, poi su piazza Calamandrei a Ronchi, alla Partaccia, in piazza Albania a Romagnano, piazza Istria, in via San Vitale di fronte alla pieve e nella piazzetta, a Borgo del Ponte con un albero di circa 4 metri in piazza San Martino. Alberi di 4 metri illuminati anche in piazza Castagnola di Sopra, a Turano, e nei paesi di Forno, Casette, Canevara, Guadine, Altagnana, Pariana, Caglieglia, Bergiola Maggiore, Renara e Resceto. A San Carlo un decoro di luci a contorno della ringhiera sulla piazza panoramica.