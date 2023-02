Sanremo 2023, Zelensky non sarà in video: invierà un testo. Mosca: "Vincerà con un rap?"

Roma, 6 febbraio 2023 - Dopo giorni di polemiche, alla fine la decisione: Zelensky non sarà in collegamento video a Sanremo 2023, ma Amadeus leggerà un suo testo. L'annuncio è del direttore dell'intrattenimento di Prime time Rai Stefano Coletta. "Siamo in contatto quotidiano con l'ambasciatore Melnyk. Siamo giunti alla definizione dell'intervento del presidente ucraino ieri: non invierà un video, ma un testo" letto sul palco dal conduttore.

Riguardo al possibile controllo preventivo della Rai sul messaggio del presidente dell'Ucraina, Coletta ha risposto: "Mi sembra complicato poter censurare il presidente. Il controllo di noi dirigenti è preventivo alla messa in onda di ogni programma, ma sorrido all'idea di un dirigente Rai che possa censurare un presidente". "Non abbiamo ancora contezza dei contenuti, saremo più puntuali nei prossimi giorni", ha aggiunto.

La decisione comunque non sarebbe della Rai, ma dello stesso Zelensky, comunicata dall'ambasciatore. "L'ambasciatore ucraino il pomeriggio del 2 febbraio ci ha detto che avrebbe preferito inviare un testo da far leggere ad Amadeus invece che un video", ha spiegato il direttore di Rai 1 rispondendo alla domanda su comne si sia arrivati al testo dopo che si era parlato di un video di due minuti del presidente ucraino Zelensky. "Dal momento in cui tramite l'intervista con Bruno Vespa, Zelensky ha annunciato il suo interesse a parlare agli italiani al Festival è iniziato un colloquio quotidiano con l'ambasciatore e il pomeriggio del 2 febbraio ci ha detto che avrebbe preferito inviare un testo letto da Amadeus invece che un video".

"Io trovo molto romantico avere una lettera e poterla leggere", è stato il commento di Amadeus. Mosca invece ha ironizzato. "Può essere che vinca questo concorso musicale con un rap?", ha scritto su Telegram la portavoce del ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova.