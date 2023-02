Sanremo 2023, Amadeus "svela" il suo Festival: "Settimana di gioia. Sarà indimenticabile"

Amadeus

È la sua musica che vola. Fantasia che va. A poche ore dall'inizio, lo spirito e i colori di Raffaella Carrà tornano ad aleggiare su un Festival che regala la sua prima carrambata di questa 73ª edizione ospitandola in essenza tra le mura settecentesche del Forte Santa Tecla. A far la moda comincia tu! è, infatti, è il ricordo della "più amata dagli italiani" attraverso i suoi costumi di scena che la Rai organizza nella Città dei fiori tutta la settimana riportando indietro tempo e ricordi. "La gente ha voglia di vita, di lustrini, pailettes, feste, glamour, musica, ricchi premi e cotillon, anche se la musica, a dire il vero, non ha mai smesso di farla da padrona, anche nelle edizioni più difficili – ammette Amadeus – Abbiamo passato momenti terribili quando, dopo il mio primo Festival del 2020, la pandemia ha svuotato la città. Oggi è affollata ancora più di allora".