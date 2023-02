Terremoto in Turchia: oltre 3.800 morti. "Un italiano tra i dispersi"

09:30 USGS: "Possibili 10 mila morti" Secondo il Servizio geologico degli Stati Uniti (USGS), citato dalla Cnn, il bilancio delle vittime del potente terremoto potrebbe raggiungere le 10.000 persone. C'è il 47% di probabilità di raggiungere un numero di persone compreso tra 1.000 e 10.000, mentre c'è il 27% di probabilità di raggiungere un numero di persone compreso tra 100 e 1.000 e il 20% di raggiungere un numero di persone compreso tra 10.000 e 100.000.

09:40 Erdogan assuma guida Protezione civile Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha assunto il ruolo di numero 1 della Afad, la protezione civile turca. Il presidente in prima persona coordinerà le operaziozi nelle 10 province interessate dal terremoto. Le scuole rimarranno chiuse nelle 10 province interessate dal sisma per almeno una settimana.

09:52 Farnesina: "Non risultano vittime italiane" L'Unità di Crisi del Ministero degli Esteri ha preso contatto con i connazionali presenti nel paese. Al momento non risultano feriti o morti tra i connazionali. Antonio Tajani, ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale conferma: "Ci sono 15 italiani. Li abbiamo raggiunti quasi tutti per telefono, li stiamo chiamando uno per uno in modo che si possa avere la certezza assoluta".

09:56 Aleppo senza pace: crollati almeno 36 palazzi "Ci sono macerie ovunque. Le prime notizie che abbiamo parlano di almeno 36 palazzi completamente distrutti con gente rimasta sotto le macerie. La parrocchia latina dove sono ha avuto anch'essa dei danni ma al momento non registriamo altre criticità", ha raccontato padre Bahjat Elia Karakach, frate della Custodia di Terra Santa e parroco latino di Aleppo.

10:00 Nelle zone colpite vivono 1,5 milioni di profughi Nelle dieci province colpite dal sisma di oggi vivono 1,5 milioni di profughi siriani. In Turchia c'è il numero maggiore di siriani in fuga dalla guerra: 3,6 milioni di rifugiati su un totale di quasi sei milioni di sfolllati.

10:05 Soccorsi complicati: corsa contro il tempo per il gelo In Turchia le basse temperature stanno rallentando le operazioni di soccorso per le popolazioni colpite dal terremoto. Il termometro è poco sopra lo zero nelle zone colpite, scrive la Cnn. E sono previste piogge e nevicate nella provincia turca di Gaziantep, duramente colpita dal sisma.Mentre migliaia di persone sono state invitate a rimanere fuori dagli edifici per il rischio di crolli a causa dlle molte scosse di assestamento.

10:08 Esploso gasdotto in Turchia Il terremoto ha causato anche l'esplosione di un gasdotto nella provincia di Hatay, nel sud-est della Turchia. Sono scoppiati due incendi. L'esplosione è avvenuta in due diverse sezioni, a circa tre chilometri di distanza l'una dall'altra.

10:14 Danni anche a basi militari turche e russe in Siria Il sisma ha colpito anche le basi militari russe e turche, presenti nel nord-ovest della Siria. Anche se non si segnalano vittime tra i militari, che da anni sono dispiegati nelle regioni siriane nord-occidentali martoriate dal conflitto in corso da 12 anni, alcune strutture sarebbero state danneggiate.

10:32 Distrutto il castello di Gaziantep Lo storico castello della città di Gaziantep è stato distrutto dal terremoto: crollati diversi bastioni sul fianco est ed ovest della storica struttura. Le macerie cadute sulla strada hanno colpito automobili parcheggiate. Crollate anche alcune sezioni del muro di protezione. Danni anche alla storica moschea Sirvani, costruita nel diciassettesimo secolo.

10:46 Centrale nucleare turca intatta La centrale nucleare turca di Akkuyu, attualmente in costruzione, non è stata danneggiata dal forte sisma, ha dichiarato una funzionaria di Rosatom, la società russa che sta costruendo l'impianto.

10:48 Turchia: scuole chiuse per una settimana nelle 10 città colpite Scuole chiuse per una settimana nelle 10 città e province della Turchia colpite dal sisma. A dichiararlo è stato il vicepresidente turco Fuat Oktay. Le città e province sono Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Adıyaman, Malatya, Şanlıurfa, Adana, Diyarbakır, Kilis. Sospesi i voli per e dall'aeroporto della provincia di Hatay e stop ai voli commerciali per gli scali di Maraş e Antep.

10:59 "Le giocatrici della squadra di vollay di Hatay sotto le macerie" Eneshan Can, giocatore di vollay, ha lanciato un allarme riportato dalla Cnn Turk: le 14 giocatrici della squadra di pallavolo femminile della provincia turca di Hatay sono sotto le macerie del palazzetto dello sport crollato dopo il sisma di stanotte. Eneshan Can invita a fare le ricerche per tentare di trovare le giocatrici ancora in vita.

11:15 Erdogan: "Sono 912 i morti" Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha reso noto che le vittime del sisma sono salite a 912. Aggiungendo che si contano anche 5.385 persone ferite. Si tratta del "più grande disastro che abbiamo vissuto dal secolo scorso dopo il terremoto di Erzincan del 1939", ha spiegato il capo di Stato.

11:45 Nuova scossa di magnitudo 7.8 Nuova scossa di terremoto di magnitudo 7,8 è stata registrata nella parte centrale della Turchia alle 10:24, le 11:24 in Italia. Anche questa scossa è stata avvertita anche in Siria.

11:58 Scossa di manitudo 4.6 a Cipro Dopo il sisma di magnitudo 7,8, in Turchia, un terremoto di magnitudo 4,6 della scala Richter ha scosso anche Cipro. Una scossa di assestamento il cui epicentro era 75 km a sud-est di Famagosta, registrata alle 11:23 ora locale.

12:08 Arcivescovo greco-melkita emerito di Aleppo estratto vivo dalle macerie Padre Joseph Bazouzou, amministratore apostolico degli armeni cattolici di Atene, ma nativo di Aleppo, ha fatto sapere che l'arcivescovo greco-melkita emerito di Aleppo, mons. Jean-Clement Jeanbart, sarebbe stato estratto vivo dalle macerie della sua abitazione. Risultano ancora dispersi un sacerdote e un laico che lavoravano con lui nella residenza crollata.

12:27 Scossa avvertita anche a Baghdad dove c'è Lavrov in visita Il terremoto che ha colpito la Turchia e la Siria è stato nettamente avvertito anche in Iraq. La scossa è avvenuta proprio quando a Baghdad è in visita il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov. La sua portavoce, Maria Zakharova, su Telegram ha pubblicato un video che mostra i "pesanti lampadari negli edifici governativi che oscillano".

12:40 Erdogan: oltre 2.400 le persone estratte vive in Turchia Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha affermato che sono oltre 2.400 le persone estratte vive dalle macerie in Turchia. I feriti sono diverse migliaia.

12:42 AFAD: Nuova scossa non assestamento ma terremoto "Non si è trattato di una scossa di assestamento, ma di un nuovo terremoto" ha dichiarato Orhan Tatar, responsabile riduzione dei rischi sismici per l'Autorità nazionale per la gestione dei disastri e delle emergenze (Afad). Secondo Tatar l'ultima potente scossa che si è registrata alle 13.24 (le 11.24 ora italiane) di magnitudo 7.8 nel distretto di Elbistan, a circa dodici ore di distanza dopo quella di magnitudo 7.8, entrambe nella regione di Kahramanmaras, è un nuovo sisma. Il nuovo terremoto ha fatto crollare altri edifici, e si è resa necessaria anche la chiusura dell'aeroporto di Adana, a 200 chilometri ad ovest di Gazantiep.

12:45 Tajani: squadra italiana di soccorso pronta a partire Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando con i giornalisti ha affermato che una squadra della Protezione civile "è pronta e partira'" per la Turchia o la Siria "appena ci sarà l'ok in sintonia con la Protezione civile europea".

12:53 Scossa registrata anche in Groenlandia La scossa del terremoto di magnitudo 7.8, che ha colpito la Turchia meridionale e la Siria, è stata avvertita fino alla Groenlandia. L'Istituto geologico danese scrive: "I terremoti in Turchia sono stati chiaramente registrati dai sismografi della Danimarca e della Groenlandia".

13:16 Turchia: bilancio morti sale a 1.014 Sale ancora il bilabncio delle vittime in Turchia: sono almeno 1014 le persone morte a causa del terremoto di magnitudo 7.9 che ha colpito il sud est del Paese questa notte. Ne dà notizia l'agenzia per i disastri e le emergenze turca Afad.

13:23 L'allenatore Montella: "Scosse continue" "Ci sono continue scosse di assestamento, siamo tutti preoccupati e in balia degli eventi", è il racconto di Vincenzo Montella, allenatore in Turchia. "Con il Demirspor siamo a Instabul da ieri, la partita con l'Umraniyespor è stata annullata. Ad Adana so che il terremoto si è sentito forte, molti miei giocatori sono preoccupati per le famiglie. Ci hanno riferito che sono crollati palazzi e che tanta gente era per strada nella notte. Anche l'hotel dove risiedo ad Adana so che è stato evacuato e ha preso fuoco".

13:27 Turchia: crollati 2.824 palazzi Oltre al grande numero di vittime si contano anche 2.824 edifici crollati ha fatto sapere il capo del Dipartimento per la gestione dei disastri e delle emergenze Yunus Sezer.

13:35 La Turchia chiede aiuto alla Nato La Turchia ha chiesto formalmente aiuto agli alleati della Nato. Ankara ha chiesto staff ed equipaggiamento medico, diverse unità di ricerca e soccorso e "ospedali da campo" che siano particolarmente adatti "alle avverse condizioni del tempo".

13:43 Nuova scossa: 6.0 magnitudo Una terza forte scossa di terremoto, di magnitudo 6.0, ha colpito nuovamente colpito l'Anatolia del sud. Lo segnala il sito dell'Istituto geofisico statunitense USGS. L'epicentro è stato localizzato a nord-est di Goksun, nella provincia di Kahramanmaras, ad una profondità di 10 km.

14:00 Siria: 783 morti Si aggiorna anche il bilancio delle vittime della Siria: i morti per il terremoto sono almeno 783, ma le autorità avvertono che si tratta ancora di un bilancio provvisorio.

14:03 Papa Francesco: "Profondamente addolorato" In due telegrammi inviati, a nome del Papa, dal cardinale Pietro Parolin ai nunzi apostolici in Turchia e in Siria, mons. Marek Solczynski e card. Mario Zenari. Sua Santità si dice "profondamente addolorato per l'ingente perdita di vite" nella zona del sud-est della Turchia, assicurando a tutti i colpiti "la sua vicinanza spirituale".

14:08 Riapre aeroporto di Adana, chiusi altri tre scali L'aeroporto di Adana, chiuso subito dopo il primo forte terremoto, è stato riaperto e rimane l'unico disponibile per raggiungere l'area colpita dal sisma. Infatti gli altri aeroporti della zona sono al momento chiusi: Kahramanmaras e Gaziantep non ricevono al momento voli civili e accolgono solo voli di aiuti e carichi della protezione civile. Chiuso anche l'aeroporto di Hatay, altra zona colpita: una crepa taglia in due la pista di atterraggio.

14:28 Anche Israele invia aiuti alla Siria. L'ok di Netanyahu In Siria arriveranno soccorritori anche da Israele. Infatti il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato di aver dato il via libera all'invio di aiuti alle zone colpite dal terremoto in Siria. L'ok dopo aver ricevuto una richiesta in merito attraverso i canali diplomatici, dato che i Paesi non hanno relazioni ufficiali.

14:36 Putin parla con Assad, squadre russe in partenza per Siria Il presidente russo Vladimir Putin ha avuto una conversazione telefonica con l'omologo siriano Bashar Assad, che ha accettato l'offerta di aiuto per far fronte al terremoto che ha colpito la Siria. Squadre di soccorritori russi partiranno quindi nelle prossime ore alla volta del Paese mediorientale. Lo fa sapere il servizio stampa del Cremlino. Entro oggi Putin ha in programma una telefonata anche con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan per offrire aiuti ad Ankara.

14:57 Erdogan: almeno 2.824 gli edifici crollati Il governo turco fa sapere in una nota che "finora è giunta la segnalazione di un totale di 2.824 edifici crollati" per il violentissimo terremoto che ha colpito le zone tra la Turchia e la Siria.

15:13 Scuole chiuse fino al 13 febbraio in Turchia Le scuole rimarranno chiuse in Turchia fino al 13 febbraio prossimo, in seguito al sisma che ha colpito il sud della Turchia questa notte. Lo ha reso noto il ministro delle Pubblica Istruzione, Mahmut Ozer.

15:38 Putin sente Erdogan, via libera agli auti da Mosca Il presidente russo, Vladimir Putin, ha sentito al telefono il collega turco, Recep Tayyip Erdogan, a cui ha espresso le condoglianze per le vittime del potente sisma che ha colpito la Turchia e ribadito la disponibilità a fornire assistenza. Erdogan, ha fatto sapere il Cremlino, ha ringraziato il leader del Cremlino per la pronta risposta e comunicato di aver istruito le autorità competenti di accettare gli aiuti dei soccorritori russi offerto da Mosca.

16:03 Siria: centina di famiglie sotto le macerie Il bilancio delle vittime del terremoto in Siria è destinato ad aumentare per la presenza di centinaia di famiglie sotto le macerie: lo hanno anticipato i Caschi Bianchi, organizzazione non governativa di protezione civile siriana.

16:33 Siria smentisce Israele: "Non abbiamo chiesto aiuto" Damasco non ha chiesto aiuto a Israele dopo le due devastanti scosse di terremoto che hanno colpito il Paese. È quanto riferito da Reuters citando il quotidiano siriano filo-governativo al-Watan. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha sostenuto che è stata Damasco a chiedere aiuto e lo Stato ebraico ha acconsentito, nonostante tra i due Paesi non ci siano relazioni diplomatiche.

16:45 Azzurra volley ad Adana: "Situazione drammatica" "Qui ad Adana la situazione è drammatica: stiamo cercando in qualsiasi modo di uscire dalla città ma ad ora pare molto difficile". Lucia Bosetti, azzurra del volley vicecampionessa del mondo, è bloccata ad Adana - dove gioca per il Cukurova - nelle ore del terremoto che ha sconvolto il sud della Turchia, al confine con la Siria.Al telefono con l'Ansa, racconta la situazione di assoluta emergenza. "Le case sono inagibili e credo dormiremo in macchina", dice, dopo aver postato sul suo profilo Instagram un messaggio di ringraziamento "a tutti quelli che mi hanno scritto, voglio dire loro che sto bene. Prego per la Turchia".

17:07 Oltre 200 repliche dopo la scossa principale Dopo la scossa principale sono state localizzate oltre 200 repliche: tra queste la più forte, fino a questo momento, si è verificata alle 11:24 ore italiane ed ha avuto magnitudo 7.5; altre scosse rilevanti hanno avuto magnitudo superiore a 6.0. Il terremoto si è verificato all'estremità settentrionale della zona tra la faglia Est Anatolica e la faglia del Mar Morto.

17:34 Il sisma è stato registrato in tutto il mondo Il terremoto di magnitudo 7.8 fra Turchia e Siria "è stato registrato in tutto il mondo" ed è anche "l'evento di gran lunga più forte ad avere attivato il Sistema di allertamento maremoto da quando esiste": lo ha detto all'Ansa Alessandro Amato, sismologo e direttore del Centro Tsunami dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). I sismografi di tutto il mondo hanno registrato l'evento e, per quanto riguarda l'allerta tsunami, il secondo evento ad avere attivato il sistema è stato quello di Samos del 2020, di magnitudo 7.0.

18:38 Anche la Grecia è pronta a fornire ulteriori aiuti Il primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis, ha avuto un colloquio telefonico con Erdogan. Mitsotakis ha espresso a Erdogan il suo dolore per la tragica perdita di vite umane e le condoglianze a nome del governo greco. Il primo ministro - il cui esecutivo ha rapporti pessimi con la Turchia - ha evidenziato la disponibilità della Grecia a contribuire immediatamente ai soccorsi, fornendo ulteriore assistenza in aggiunta alla missione di soccorso che è già stata inviata. Il presidente turco ha ringraziato il primo ministro per la sua solidarietà e l'immediata assistenza, secondo il giornale.

18:40 "Il terremoto aveva potenza di 130 bombe atomiche" Il terremoto che si è verificato a Kahramanmaras, nella Turchia del sud, aveva la potenza di 130 bombe atomiche. Lo afferma un esperto turco, l'ingegnere geofisico Övgün Ahmet Ercan, secondo quanto riporta il sito di Hurriyet.

18:57 Erdogan proclama 7 giorni di lutto nazionale Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha proclamato 7 giorni di lutto nazionale a seguito delle due terribili scosse che hanno colpito le province meridionali del Paese. Lo ha riferito l'agenzia di stampa Anadolu, secondo cui le bandiere saranno esposte a mezz'asta in Turchia e nelle sedi delle rappresentanze straniere fino a domenica 12 febbraio.

19:09 Lutto nazionale Il presidente Recep Tayyip Erdogan ha proclamato 7 giorni di lutto nazionale in Turchia a seguito del sisma.

19:48 Tajani: la nostra Protezione civile è in Turchia "E’ arrivata la prima squadra della protezione civile italiana. E’ già atterrata in Turchia e si sta dirigendo verso la zona del disastro. Siamo pronti ad inviare altre squadre. Tutto viene effettuato in coordinamento con la protezione civile europea cercando di dare risposte alle richieste turche". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso di un punto stampa ad Adria (Rovigo) in occasione della cerimonia per la consegna della prima motovedetta alla Libia.

20:47 Terremoto in Turchia, il bilancio si aggrava È salito a 1.651 morti e 11.119 feriti il bilancio del gravissimo sisma che ha colpito la Turchia. Lo ha annunciato alla stampa il ministro turco della Sanità, Fahrettin Koca.

21:20 Terremoto Turchia-Siria: "Oltre 3mila morti" È superiore a 3.000 il numero delle vittime del

terremoto che ha colpito la Turchia e la Siria. Le autorità turche hanno riferito che almeno 1.762 persone hanno perso la vita nel sisma di magnitudo 7.8. In Siria sono invece quasi 1.300, secondo il ministero della Salute e i soccorritori. Al momento il totale fra i due Paesi supera quindi 3.000 vittime.

22:10 Ferito ma vivo Christian Atsu Christian Atsu è ferito ma vivo. Il 31enne nazionale ghanese ex Chelsea e Newcastle e oggi in forza all’Hatayaspor, fra i dispersi dopo il terribile

terremoto che ha colpito Turchia e Seria, è stato ritrovato sotto le macerie. Secondo quanto riportato da “A Bola”, Atsu si troverebbe ora ricoverato in ospedale con una ferita al piede destro e difficoltà respiratorie. Risultano ancora dispersi il ds Taner Savut e un traduttore mentre in precedenza il centrocampista Onur Ergun, del quale non si avevano notizie, aveva rassicurato tutti via social sulle sue condizioni.

23:55 "Un italiano tra i dispersi": ma nessuna conferma ufficiale Ci potrebbe essere un italiano tra i dispersi del terremoto. Voci rimbalzate sui social - che al momento non trovano altre conferme - riguardano un connazionale che si sarebbe trovato in una delle città turche più colpite dal sisma. Il cittadino italiano era probabilmente in un albergo andato distrutto, ma non si hanno altre notizie.

