Terremoto in Turchia e Siria, i video della distruzione

Roma, 6 febbraio 2023 - Una violentissima scossa di terremoto, di magnitudo 7.9 della scala Richter, ha colpito il Sud della Turchia, al confine con la Siria. Il sisma ha provocato centinaia di morti e migliaia di feriti, e il bilancio cresce ancora. L'intera placca araba si è mossa di 3 metri in pochi secondi: i video pubblicati sui social mostrano palazzi crollati in molte città della regione, che in totale sarebbero più di 3.700, fa sapere il governo turco in una nota. Secondo il presidente Recep Tayyip Erdogan, si tratta del più grande disastro registrato nel paese dal 1939.

Sismologi: l'Anatolia si è spostata di 3 metri

Terremoto in Turchia: la mappa

VIDEO: A Jindayris tra cumuli di macerie e sopravissuti la disperazione di un padre